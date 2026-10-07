राजस्थान: सरकारी नौकरी लगवाने का सपना दिखाया, फिर 14 लाख ऐंठे; पीड़ितों को छोड़कर भागी आगरा की दंपती

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुटोट निवासी पीड़ित हंसराज नारायणी पैलेस होटल में नौकरी करता है। गत 13 सितंबर की देर रात करीब 1:30 बजे आगरा निवासी गजेंद्र कुमार और उसकी पत्नी अंशु होटल में आकर रुके थे। अगले दिन 14 सितंबर की सुबह दोनों ने हंसराज से कोई प्लॉट या जमीन दिखाने के लिए कहा। हंसराज ने अपने परिचितों से बात कर दोनों को पांच-छह संपत्तियां दिखाईं। रींगस रोड पर एक प्लॉट पसंद आने के बाद सौदा तय हुआ। आरोपियों ने 25 सितंबर को बुकिंग राशि के रूप में 25 प्रतिशत भुगतान करने का वादा किया था। हालांकि, 25 सितंबर को आरोपी ने खाते में तकनीकी खराबी बताकर दिल्ली से रुपये निकालने का बहाना बनाया।इसके बाद गजेंद्र ने हंसराज को कम वेतन वाली नौकरी छोड़कर सरकारी सेवा में आने का लालच दिया। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कार्यरत है और 5 अक्तूबर को लखनऊ में मेडिकल के बाद उसका चयन उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर हो जाएगा। उसने अपने पिता के दिल्ली मुख्य डाकघर में कार्यरत होने की बात भी कही। आरोपी ने अदालत के एक निर्णय का हवाला देकर संविदा कर्मचारियों को स्थायी करवाने का भरोसा दिलाया। उसने हंसराज और उसके 10-12 साथियों से प्रति व्यक्ति राशि तय कर कुल 14 लाख रुपये ऐंठ लिए।ये भी पढ़ें-पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए आरोपी उन्हें सीकर मुख्य डाकघर और शास्त्री नगर डाकघर भी ले गया। इसके बाद वह दस्तावेज सत्यापन के नाम पर पीड़ितों को उदयपुर ले गया। रास्ते में एक होटल पर शौचालय जाने का बहाना बनाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। फोन करने पर आरोपी ने पहले पैसे लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन दो दिन पहले मामला दर्ज करवाने पर गुंडों से जान से मरवाने की धमकी दे डाली। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।