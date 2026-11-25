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चूरू जिला परिषद में कुल 39 सदस्य हैं। हालिया चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। भाजपा के पास 17 सदस्य थे, जबकि एक सीट सीपीआईएम के खाते में गई थी। चुनाव से पहले संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मतदान के नतीजों ने तस्वीर पूरी तरह बदल दी।कांग्रेस के 21 सदस्यों के बावजूद पार्टी प्रत्याशी को सिर्फ 17 वोट मिले। वहीं भाजपा को अपने 17 सदस्यों से पांच ज्यादा वोट हासिल हुए। परिणाम से कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग की आशंका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि गुप्त मतदान के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि किस सदस्य ने किस प्रत्याशी को वोट दिया।इस चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की भूमिका भी चर्चा का विषय बन गई है। भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह उनकी पुत्रवधू हैं। चूरू की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ को ‘काका’ के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर सांसद राहुल कस्वां कांग्रेस खेमे के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे।चुनाव परिणाम को भाजपा समर्थक राजेंद्र राठौड़ की रणनीति और राजनीतिक प्रबंधन की सफलता के रूप में देख रहे हैं। बहुमत के बावजूद कांग्रेस की हार ने जिले में दोनों राजनीतिक खेमों के बीच चल रही खींचतान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।मतदान से पहले कांग्रेस नेता राहुल कस्वां ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की सामूहिक तस्वीर साझा कर एकजुटता का संदेश दिया था। पार्टी को उम्मीद थी कि 21 सदस्यों के समर्थन से जिला प्रमुख का पद आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन नतीजे आने के बाद कांग्रेस का पूरा गणित बिगड़ गया।चूरू की राजनीति में बहुमत के बावजूद सत्ता हाथ से निकलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में भी कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद भाजपा ने बाजी मार ली थी। उस समय भी राजेंद्र राठौड़ की राजनीतिक रणनीति की खूब चर्चा हुई थी।कनिका सिंह की जीत से भाजपा ने जिला परिषद की सत्ता अपने नाम कर ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह परिणाम बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पार्टी के 21 सदस्यों में से आखिर चार वोट कम कैसे रह गए, यह अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। गुप्त मतदान के चलते सदस्यों की पहचान सामने नहीं आएगी, लेकिन इस नतीजे ने चूरू की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है।