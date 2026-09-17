राजस्थान: शादी के 12 दिन बाद गहने और नकदी लेकर नवविवाहिता गायब, मामला दर्ज

श्रीगंगानगर के सरदारगढ़ गांव में शादी के महज 12 दिन बाद नवविवाहिता के गहने तथा नकदी लेकर गायब होने के मामले में सदर थाना पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध दो केस दर्ज किए हैं। अदालत के आदेश और परिजनों की शिकायत पर दर्ज इन प्रकरणों में पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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