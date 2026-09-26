फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Sikar Leads Rajasthan Tourism as Domestic Travel Surges in 2026

राजस्थान पर्यटन में नया रिकॉर्ड: छह महीने में 10.92 करोड़ पर्यटक, विदेशी सैलानियों की पहली पसंद जयपुर

Sat, 26 Sep 2026 08:35 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Sat, 26 Sep 2026 08:35 AM IST
सार

2026 की पहली छमाही में राजस्थान में 10.92 करोड़ पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं। घरेलू पर्यटन में सीकर सबसे आगे रहा, जबकि विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद जयपुर बना रहा।

विज्ञापन
Sikar Leads Rajasthan Tourism as Domestic Travel Surges in 2026
हवामहल, जयपुर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के पर्यटन नक्शे की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जनवरी से जून 2026 के बीच प्रदेश में 10.92 करोड़ पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं। इनमें 10.83 करोड़ घरेलू और 8.44 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के पर्यटन कारोबार की सबसे बड़ी ताकत अब भी घरेलू पर्यटक हैं, लेकिन उनकी पसंद पारंपरिक पर्यटन केंद्रों से आगे बढ़ रही है।

विज्ञापन

सबसे दिलचस्प बदलाव घरेलू पर्यटन में नजर आया। सीकर 1.56 करोड़ यात्राओं के साथ प्रदेश में सबसे आगे रहा, जबकि चित्तौड़गढ़ 1.34 करोड़ और जैसलमेर 1.18 करोड़ यात्राओं के साथ उसके बाद रहे। अजमेर में 99.28 लाख और जयपुर में 81.49 लाख घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं। करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर और चूरू भी प्रमुख पर्यटन जिलों में शामिल रहे।

विज्ञापन

घरेलू पर्यटन में सीकर ने जयपुर को पीछे छोड़ा

सीकर का शीर्ष पर पहुंचना राजस्थान के पर्यटन में बदलती पसंद का संकेत है। जिले में धार्मिक पर्यटन, खासकर खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने फुटफॉल बढ़ाया है। 2026 की पहली छमाही में सीकर की घरेलू पर्यटक यात्राएं 1,56,18,987 रहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

घरेलू पर्यटकों में चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक विरासत, जैसलमेर का रेगिस्तानी पर्यटन और सवाई माधोपुर का वन्यजीव पर्यटन भी बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। इससे साफ है कि पर्यटन अब केवल जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे पारंपरिक केंद्रों तक सीमित नहीं रह गया है।


यह भी पढें- जेडीए की बड़ी तैयारी: 13,254 बकायादार निशाने पर, जानिए 1006 करोड़ वसूलने के लिए क्या है बड़ा प्लान...

विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद जयपुर
विदेशी पर्यटकों के मामले में तस्वीर अलग है। जयपुर 2,56,293 विदेशी पर्यटक यात्राओं के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद उदयपुर में 1,84,045, जोधपुर में 82,846 और जैसलमेर में 66,433 विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं। सवाई माधोपुर, अजमेर, दौसा, पाली, झुंझुनूं और बीकानेर भी विदेशी पर्यटकों की पसंद में शामिल रहे। यानी घरेलू सैलानी जहां धार्मिक, ऐतिहासिक, वन्यजीव और क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं विदेशी पर्यटकों का बड़ा हिस्सा अभी भी राजस्थान के प्रमुख हेरिटेज शहरों से जुड़ा है।

पर्यटन का दायरा छोटे शहरों तक बढ़ा
इन आंकड़ों का एक अहम पहलू पर्यटन का बदलता भूगोल है। सीकर और करौली में धार्मिक पर्यटन, चित्तौड़गढ़ में विरासत, जैसलमेर में डेजर्ट टूरिज्म और सवाई माधोपुर में वाइल्डलाइफ पर्यटन ने अलग-अलग क्षेत्रों को पर्यटक मानचित्र पर मजबूत किया है।

इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय बाजारों पर पड़ सकता है। पर्यटन विभाग के सामने अब चुनौती केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा दिन रोकने और छोटे शहरों व नए पर्यटन सर्किट तक पहुंचाने की भी है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed