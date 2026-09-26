जयपुर डिप्टी मेयर चुनाव की तस्वीर साफ: भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, आज नामांकन से मतदान तक पूरी होगी प्रक्रिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 11:22 AM IST
सार
जयपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए शनिवार को चुनाव प्रक्रिया होगी। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होकर नामांकन, जांच और नाम वापसी के बाद जरूरत पड़ने पर दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। भाजपा के सुनील कोठारी 25 सितंबर को जयपुर के नए मेयर निर्वाचित हुए हैं।
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विस्तार
जयपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले की तस्वीर सामने आ गई है। शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों प्रमुख दलों की ओर से प्रत्याशी उतारे जाने की स्थिति में मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार डिप्टी मेयर पद के लिए शनिवार, 26 सितंबर को नामांकन, नामांकन-पत्रों की जांच, नाम वापसी और जरूरत पड़ने पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी।
सुबह 10 बजे से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया
नगर निगम मुख्यालय में शनिवार सुबह 10 बजे से डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन-पत्रों की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि एक से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पार्षद मतदान करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी और डिप्टी मेयर के नाम की घोषणा की जाएगी।
भाजपा ने पहले ही तय किया था प्रत्याशी
जयपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा ने सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया था। 25 सितंबर को हुए चुनाव में कोठारी ने कांग्रेस की सुनीता गुप्ता मावर को 29 वोट से हराया। कोठारी को 89 और मावर को 60 वोट मिले। डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा की ओर से भवानी सिंह राजावत का नाम प्रत्याशी के तौर पर सामने आया था। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में चुनाव प्रक्रिया से पहले भाजपा के भीतर डिप्टी मेयर पद के लिए कई नामों पर चर्चा की जानकारी भी सामने आई थी।
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150 सदस्यीय निगम में भाजपा के 78 पार्षद
जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं। हालिया चुनाव में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी को 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता गुप्ता मावर को 60 वोट मिले। अब डिप्टी मेयर पद के चुनाव के साथ जयपुर नगर निगम के नए बोर्ड की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।
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सुबह 10 बजे से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया
नगर निगम मुख्यालय में शनिवार सुबह 10 बजे से डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन-पत्रों की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि एक से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पार्षद मतदान करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी और डिप्टी मेयर के नाम की घोषणा की जाएगी।
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भाजपा ने पहले ही तय किया था प्रत्याशी
जयपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा ने सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया था। 25 सितंबर को हुए चुनाव में कोठारी ने कांग्रेस की सुनीता गुप्ता मावर को 29 वोट से हराया। कोठारी को 89 और मावर को 60 वोट मिले। डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा की ओर से भवानी सिंह राजावत का नाम प्रत्याशी के तौर पर सामने आया था। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में चुनाव प्रक्रिया से पहले भाजपा के भीतर डिप्टी मेयर पद के लिए कई नामों पर चर्चा की जानकारी भी सामने आई थी।
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150 सदस्यीय निगम में भाजपा के 78 पार्षद
जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं। हालिया चुनाव में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी को 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता गुप्ता मावर को 60 वोट मिले। अब डिप्टी मेयर पद के चुनाव के साथ जयपुर नगर निगम के नए बोर्ड की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।