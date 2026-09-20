राजस्थान: सीकर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर 8 लाख रुपये ठगे, मामला दर्ज

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पुलिस को दी शिकायत में राजेंद्र प्रसाद महला ने बताया कि उनके परिचित सुरेश कुमार ने पुलिस विभाग में अपनी ऊंची पहुंच का दावा किया था। उसने तीन लाख रुपये के बदले राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। राजेंद्र ने झांसे में आकर सुरेश को 2.67 लाख रुपये दे दिए। कुछ दिनों बाद सुरेश ने संपर्क वाले व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने का बहाना बनाया और नौकरी दिलाने में असमर्थता जताई। उसने दो लाख रुपये तो वापस लौटा दिए, लेकिन शेष 67 हजार रुपये बाद में देने का वादा किया।लगभग छह महीने बाद जब राजेंद्र ने अपने बकाया रुपये मांगे तो सुरेश ने नया झांसा दिया। उसने दावा किया कि उसका भांजा जितेंद्र कुमार गोदारा बिजली विभाग में अधिकारी है और कई लोगों को नौकरी दिलवा चुका है। इसके बाद आरोपी ने राजेंद्र का बिजली विभाग में भर्ती फॉर्म भरवाया। परीक्षा देने के बाद आरोपियों ने राजेंद्र से कुल आठ लाख रुपये ऐंठ लिए।जब भर्ती का परिणाम घोषित हुआ तो उसमें राजेंद्र का चयन नहीं हुआ। पीड़ित ने जब अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी पहले टालमटोल करते रहे और बाद में पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सुरेश कुमार और जितेंद्र कुमार गोदारा के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।