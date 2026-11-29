भीनमाल शहर में रानीवाड़ा रोड पर शनिवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले सांड से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़ी पिकअप में जा घुसी। हादसे में पिकअप में सवार चार लोग घायल हो गए, जबकि सांड की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात एक कार रानीवाड़ा रोड की ओर से तेज गति से आ रही थी। भीनमाल कॉलेज के पास पहुंचने पर चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू कार ने पहले सड़क पर मौजूद सांड को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार चार लोग घायल हो गए।

पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाओं पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस कर रही मामले की जांच

भीनमाल सीआई राजेंद्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि एक कार ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर मारी है। पिकअप में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे में कार की टक्कर से सांड की भी मौके पर ही मौत हो गई।