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आरपीएससी एसआई और प्लाटून कमांडर परीक्षा के परिणाम घोषित, जानें कितनों को मिली सफलता?

Wed, 16 Sep 2026 02:33 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 02:33 PM IST
सार

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 4,019 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिन्हें अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

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rpsc si platoon commander pet result 2026 4019 candidates qualified interview
आरपीएससी एसआई और प्लाटून कमांडर पीईटी परिणाम 2026 जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने परिणाम पीडीएफ के रूप में जारी किया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आयोग ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त से 13 अगस्त तक किया था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल से परिणाम सूची डाउनलोड कर अपना रोल नंबर देखकर परिणाम की जांच कर सकते हैं।

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ऐसे डाउनलोड करें पीईटी परिणाम

परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए ‘न्यूज एंड इवेंट्स’ सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ‘सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पीईटी परिणाम 2026’ लिंक पर क्लिक करें। लिंक खुलने के बाद परिणाम की पूरी पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी। अभ्यर्थी पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजकर देख सकते हैं कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए हैं या नहीं। परिणाम देखने के बाद अभ्यर्थी भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें। साथ ही इसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखना भी बेहतर रहेगा।

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4,019 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल

आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 4,019 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। पीईटी में सफल उम्मीदवार अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होंगे। हालांकि, आयोग ने अभी तक साक्षात्कार की तारीखों की घोषणा नहीं की है। आने वाले दिनों में आयोग की ओर से साक्षात्कार कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे साक्षात्कार की तारीख और अन्य जरूरी अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।

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सब-इंस्पेक्टर के 951 और प्लाटून कमांडर के 64 पद

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग कुल 1,015 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। इनमें सब-इंस्पेक्टर के 951 पद और प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। अब पीईटी में सफल उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में साक्षात्कार में शामिल होंगे। इसके बाद अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। आयोग साक्षात्कार से जुड़ी तारीख और अन्य जरूरी जानकारी अपने पोर्टल पर जारी करेगा। पीईटी परिणाम जारी होने के बाद अब 4,019 सफल अभ्यर्थियों की नजर साक्षात्कार कार्यक्रम पर है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाली प्रत्येक सूचना पर नजर बनाए रखें।

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