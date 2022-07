Rajasthan: 'बोलना नशे में हूं' नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले को यह समझाती दिखी पुलिस, अजमेर दरगाह के सीओ पर गिरी गाज

नुपुर शर्मा को अजमेर दरगाह खादिम ने धमकी दी थी। धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद दरगाह खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सलमान चिश्ती का नया वीडिया सामने आया। जिसमें पुलिस चिश्ती से कह रही है कि 'तू यही कहना की नशे में था। जिसके बाद सलमान चिश्ती को समझाने वाले दरगाह सीओ संदीप सारस्वत को हटा दिया गया है।



चिश्ती को बचाव का तरीका बताती दिखी पुलिस

वीडियो सामने आने के बाद अजमेर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। सलमान चिश्ती का एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुलिस उसे बचाव का तरीका बताते हुए दिख रही है। चिश्ती से पुलिसकर्मी कैमरे में यह कहते हुए कैद हुए हैं कि बोल देना कि नशे में था। वीडियो में पुलिस चिश्ती को गिरफ्तार कर ले जाती नजर आ रही है। साथ ही आ जाओ की आवाज आ रही है। वीडियो में कोई कह रहा है कि हम साथ में ही हैं, चिंता मत कर। वहीं पुलिस वाले भी ‘चलो-चलो, बेफिकर रह’ भी कहते सुनाई दे रहे हैं। पुलिस उससे पूछती है कि कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते समय? इसके बाद पुलिसकर्मी खुद ही उसे कानून से बचने की सलाह देते हुए कहते हैं कि बोल देना, नशे में था। इससे पहले एएसपी विकास सांगवान ने भी यही कहा था कि खादिम भड़काऊ बयान देते समय नशे में था।

वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर गहलोत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में अशोक गहलोत की पुलिस सलमान चिश्ती को सिर कलम करने के बयान पर सीखाती है कि उसने नशे की हालत में बयान दिया था। ताकि उसे बचाया जा सके। क्या कांग्रेस के शासम में हिंदू जीवन मायने रखता है। राजस्थान पुलिस उदयपुर की घटना को टाल सकती है।

In the quote tweeted video, Salman Chishti can be heard saying, “मैं नशा नहीं करता”। But he is tutored to say that he made the video in an inebriated condition. Rajasthan police then follows up on the same line in its press briefing…



