आरपीएससी: डिप्टी जेलर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी, 183 अभ्यर्थी सफल, अब आगे क्या होगा?

RPSC Deputy Jailor Physical Test Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर ने कारागार विभाग के अंतर्गत डिप्टी जेलर प्रतियोगी परीक्षा-2024 के शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम 2 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम की पीडीएफ देख सकते हैं। इसमें सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं।

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शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता की शर्त पूरी करने पर अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है।