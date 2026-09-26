राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: जयपुर समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट, बारिश व तेज हवाओं के आसार

राजस्थान में 27 सितंबर को मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही, हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 12 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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