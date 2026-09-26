सीकर में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत, मासूम बच्चों के सिर से उठा साया

सीकर के पाटन में स्कूल से मोटर साइकिल पर घर लौट रहे एक सरकारी शिक्षक की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में श्यामपुरा स्थित राजकीय स्कूल के भौतिक विज्ञान व्याख्याता नरेश सैनी (37) की अस्पताल में मौत हो गई। डाबला-नीमकाथाना सड़क मार्ग पर रामनगर के पास दोपहर करीब दो बजे यह हादसा हुआ। दुर्घटना में गंभीर घायल शिक्षक को पुलिस टीम ने तुरंत नीमकाथाना जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।

विज्ञापन