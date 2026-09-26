चित्तौड़गढ़: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की कमान संभालेंगे सांसद सीपी जोशी, पीएम मोदी का जताया आभार

सांसद सीपी जोशी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल की कमान संभालेंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें इस प्रतिनिधिमंडल का टीम लीडर बनाकर न्यूयॉर्क भेजने का निर्णय लिया है। सांसद जोशी ने इस जिम्मेदारी और अवसर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को दुनिया के 193 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाले अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है।

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