{"_id":"62760492c713f04e41487ce9","slug":"rajasthan-weather-update-rain-alert-in-many-districts-of-state","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan Weather Update: प्रदेश में मौसम हुआ सुहावना, आज इन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Sat, 07 May 2022 11:04 AM IST