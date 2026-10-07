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मौसम अपडेट: राजस्थान में 12 अक्तूबर के बाद बढ़ेगी रात की ठंडक, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार

Wed, 07 Oct 2026 08:01 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 08:01 AM IST
सार

राजस्थान में 11 और 12 अक्तूबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

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राजस्थान मौसम - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 11 और 12 अक्तूबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इसके बाद 12 अक्तूबर से प्रदेश में रात के समय ठंडक बढ़ने लगेगी। शेखावाटी के साथ बीकानेर संभाग के इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है।

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पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम

11-12 अक्तूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान कई जगह बादल छाने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे दिन के साथ खास तौर पर रात के तापमान में कमी आएगी और मौसम में ठंडक महसूस होने लगेगी।

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पिलानी में सबसे अधिक 40.1 डिग्री तापमान

पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि, प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहा। झुंझुनूं के पिलानी में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर, शेखावाटी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सुबह और रात के समय लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा ठंडक महसूस हो रही है।

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सभी शहरों में रात का पारा 26 डिग्री से नीचे

राजस्थान में अब ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। सिरोही और माउंट आबू में सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा फतेहपुर (सीकर), भीलवाड़ा और उदयपुर में भी रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। इन इलाकों में रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ने लगी है।

अगले पांच दिन मौसम साफ रहने का अनुमान

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, आज से अगले पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक का दौर जारी रह सकता है।

11 अक्तूबर से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार

11 अक्तूबर से राज्य के मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम में इस बदलाव के बाद तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। खासकर शेखावाटी और बीकानेर संभाग के इलाकों में रात की ठंडक बढ़ सकती है।

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