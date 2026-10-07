राजस्थान: कांस्टेबल की मौत से पहले का वीडियो आया सामने, ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप- 'मुझे मरने को कहते थे'

आबूरोड सदर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह सोढा की मौत के मामले में एक वीडियो सामने आया है, जो उन्होंने मौत से पहले बनाया था। वीडियो में कांस्टेबल ने ससुराल पक्ष के कई लोगों पर लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान करने, धमकियां देने और कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो में अपनी मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार बताया है, उनके खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने वीडियो को जांच में शामिल कर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।

छह दिन की छुट्टी लेकर निकले थे कांस्टेबल

पुलिस के अनुसार, इंद्रा कॉलोनी, बाड़मेर निवासी कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह आबूरोड सदर थाने में पदस्थापित थे। वह 3 अक्टूबर को छह दिन की छुट्टी लेकर निकले थे। मंगलवार सुबह उनकी कार जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में नहर के पास मिली। कार के पास उनका पहचान पत्र, जूते और मोबाइल फोन रखे हुए थे। सामान मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान उनका शव नहर में मिला। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल की मौत से जुड़े वीडियो और पूरे घटनाक्रम को जांच में शामिल किया गया है। मामले के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

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11 साल का बेटा, पत्नी के साथ विवाद की भी जानकारी

पुलिस के अनुसार, अनिरुद्ध सिंह का 11 वर्षीय बेटा है। बताया गया है कि कुछ वर्ष पहले उनकी पत्नी भी आबूरोड में उनके साथ रहती थीं। उस दौरान दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई थी। पुलिस इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाकर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।

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मौत से पहले वीडियो में ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप

मृतक कांस्टेबल ने मौत से पहले बनाए गए वीडियो में कहा कि वह पिछले कई वर्षों से ससुराल पक्ष की ओर से परेशान किए जाने का सामना कर रहे थे। वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी राजलक्ष्मी, ससुर नरपतसिंह, सास विनोदकंवर, साले खुशालसिंह और लक्ष्मणसिंह, साले के ससुर महेंद्रसिंह झाला और उनके बेटे पर कथित रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। कांस्टेबल ने वीडियो में अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

'मर जाने के लिए कहते थे'

वीडियो में अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए कहा जाता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकियां दी गईं। उन्होंने नाथद्वारा के एक होटल में बुलाकर कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट का प्रयास किए जाने का आरोप भी लगाया। वीडियो में कांस्टेबल ने अपने बुजुर्ग माता-पिता को लेकर चिंता जताई और कहा कि उनके बाद उन्हें परेशान नहीं किया जाए। अनिरुद्धसिंह ने वीडियो में अपनी मौत के लिए जिन लोगों के नाम लिए, उन्हें ही जिम्मेदार बताया है। पुलिस अब वीडियो में लगाए गए आरोपों, कांस्टेबल की मौत की परिस्थितियों और परिवार से जुड़े विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।