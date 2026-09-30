राजस्थान: अलवर में टाटा इलेक्ट्रिक कार के खिलाफ अनोखा विरोध, 12 लाख की कार पर लगाया ‘गधे’ का पोस्टर

राजस्थान के अलवर में टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी शिकायत को लेकर एक ग्राहक ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। प्रशासनिक अधिकारी दीपक शर्मा ने अपनी कार के बोनट पर गधे की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया। पोस्टर पर लिखा है, “टाटा की इलेक्ट्रिक मोटर्स सर्विस से ये गधा मैंने 12 लाख में लिया है।”

वहीं, कार के पीछे लगाए गए पोस्टर पर लिखा है, “टाटा की कार खरीदने के बजाय गधा खरीदना चाहिए था।” दीपक शर्मा का आरोप है कि करीब दो साल पहले कार खरीदते समय कंपनी की ओर से बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन बाद में कार में पेंट उतरने, बैटरी की समस्या और जंग लगने जैसी दिक्कतें सामने आईं।

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'मैं इस गधे के चक्कर में फंस गया हूं'

दीपक शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा, “मैं इस गधे के चक्कर में फंस गया हूं, आप इसके चक्कर में मत आना।” उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। कार पर लगाए गए पोस्टर राहगीरों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि, इस मामले पर कंपनी की ओर खबर लिखे जाने तक कोई बयान नहीं आया है। यदि प्रतिक्रिया आती है तो अपडेट किया जाएगा।