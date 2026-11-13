Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   rajasthan tourism land allocation new sop 50 crore investment hotels resorts ralams portal

राजस्थान: पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए नई एसओपी जारी, जमीन पाने के लिए 3 साल में करना होगा 50 करोड़ का निवेश

Fri, 13 Nov 2026 01:06 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 13 Nov 2026 01:06 PM IST
सार

राजस्थान सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने की नई एसओपी जारी की है। इसके तहत निवेशकों को तीन साल में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। होटल निर्माण के लिए 9 हजार वर्ग मीटर और रिसॉर्ट के लिए 30 हजार वर्ग मीटर जमीन का प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन
rajasthan tourism land allocation new sop 50 crore investment hotels resorts ralams portal
भजन लाल शर्मा,मुख्यमंत्री,राजस्थान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने सरकारी जमीन आवंटन के नियमों में बदलाव किया है। राजस्व विभाग ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत निवेशकों को जमीन पाने के लिए तीन साल में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य होगा। यह दिशा-निर्देश राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के तहत जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था में होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए निवेश के आधार पर जमीन का क्षेत्रफल भी तय किया गया है।

विज्ञापन

जिलाधिकारी करेंगे जमीन की पहचान, इन जमीनों का नहीं होगा आवंटन

नई एसओपी के अनुसार, जिलाधिकारी पर्यटन निवेश की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सरकारी जमीन की पहचान करेंगे। इसके लिए सार्वजनिक पहुंच मार्ग, जमीन के स्पष्ट मालिकाना हक और खसरा रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। गोचर भूमि, वन भूमि, डूब क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीन का आवंटन नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन

विशेष परिस्थितियों में बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार कारण दर्ज करते हुए सीधे सार्वजनिक नीलामी के जरिए भी जमीन आवंटित कर सकती है। वहीं, आवंटन के लिए आरक्षित जमीन का पूरा ब्योरा, क्यूआर कोड और लोकेशन जिलाधिकारी तथा पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे निवेशकों को जमीन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

होटल और रिसॉर्ट के लिए निवेश के हिसाब से मिलेगी जमीन

नई एसओपी में अलग-अलग पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश के आधार पर जमीन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। होटल निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के निवेश पर 9 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 1 हजार वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन मिलेगी। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार वर्ग मीटर तय की गई है।

इसी तरह रिसॉर्ट और रिसॉर्ट हाउसिंग परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये के निवेश पर 30 हजार वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। इसमें प्रत्येक 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 1 हजार वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन आवंटित की जाएगी। इस श्रेणी में अधिकतम 70 हजार वर्ग मीटर जमीन दी जा सकेगी।

वहीं, अन्य पर्यटन इकाइयों को पर्यटन इकाई नीति-2024 में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल का दोगुना क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।

रालाम्स पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

पर्यटन परियोजनाओं के लिए जमीन चाहने वाले निवेशकों को राजस्थान कृषि भूमि आवंटन प्रबंधन प्रणाली (रालाम्स) पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), चरणबद्ध निवेश का ब्योरा और जमीन की जरूरत बताने वाला कारण देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा आवेदन में लेआउट प्लान, वित्तीय दस्तावेज, बैंक प्रमाण पत्र, पर्यटन विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी विलेख और कानूनी वचन-पत्र भी जमा करना होगा।

परियोजना रिपोर्ट में कुल लागत, निवेश के स्रोत, प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र, रोजगार के अवसर और वित्तीय अनुमान की जानकारी देनी होगी। नई एसओपी का उद्देश्य पर्यटन परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed