Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   jaipur land fraud 69 50 lakh fake aadhaar card four accused arrested

जयपुर: जमीन के नाम पर 69.50 लाख की ठगी, असली मालकिन की जगह दूसरी महिला को खड़ा किया; चार आरोपी गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 11:56 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 13 Nov 2026 11:56 AM IST
सार

जयपुर के बनीपार्क थाना पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर 69.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने असली खातेदार नर्मदा देवी की जगह रिंकू देवी को पेश किया और फर्जी आधार कार्ड के जरिए 3.4394 हेक्टेयर जमीन का सौदा कर लिया।

विज्ञापन
jaipur land fraud 69 50 lakh fake aadhaar card four accused arrested
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान की राजधानी जयपुर में जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 69.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने असली जमीन मालकिन की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर दिया और फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन का सौदा कर लिया। इस मामले में बनीपार्क थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की रकम के बारे में जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन

पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सांभर निवासी रिंकू देवी (30), रेनवाल निवासी रामस्वरूप वर्मा (55), मोरूदा निवासी पप्पूराम वर्मा (38) और फुलेरा निवासी अरविंद सिंह (35) के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों के अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच कर रही है।

विज्ञापन

81.69 लाख रुपये में तय हुआ था जमीन का सौदा

मामले में विद्याधर नगर निवासी माधोसिंह कविया ने 16 जुलाई को अदालत में इस्तगासे के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि उसने फुलेरा तहसील के ग्राम फुलेरा में स्थित खसरा नंबर 199/1037 की 3.4394 हेक्टेयर खातेदारी जमीन खरीदने के लिए आरोपियों से सौदा किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

जमीन की कुल कीमत 81 लाख 69 हजार 596 रुपये तय हुई थी। आरोपियों ने अलग-अलग समय पर परिवादी से 69 लाख 50 हजार रुपये ले लिए, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं करवाई। काफी समय तक रजिस्ट्री नहीं होने पर परिवादी ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करवाई। इस दौरान उसे फर्जीवाड़े का पता चला।

असली खातेदार की जगह दूसरी महिला को किया पेश

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह की महिला सदस्य रिंकू देवी ने खुद को असली खातेदार का परिजन बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। आरोपियों ने आपस में साजिश कर नर्मदा देवी, रामस्वरूप और रिंकू देवी के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाए।
इसके बाद रिंकू देवी को असली जमीन मालकिन नर्मदा देवी की जगह पेश किया गया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया और परिवादी को भरोसे में लेकर सौदा कर लिया।
आरोपियों ने 16 अप्रैल 2024 को परिवादी के साथ जमीन का इकरारनामा किया। इसके बाद अलग-अलग समय पर उससे कुल 69.50 लाख रुपये ले लिए। हालांकि, रकम लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई।

विशेष टीम ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश गुप्ता और सहायक पुलिस उपायुक्त दरजाराम बोस के पर्यवेक्षण में बनीपार्क थाना प्रभारी सुरेश यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी जानकारी और अन्य सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।


पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज किसने तैयार किए थे। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और इस तरह की दूसरी ठगी की वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed