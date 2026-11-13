राजस्थान: टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 3,540 पदों पर होगी नियुक्ति; जानें कब होगा पेपर

राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राज-सीईएस) के अंतर्गत टीचिंग एसोसिएट के कुल 3,540 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। प्रवेश पत्र जारी होने के साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है।

नवंबर और दिसंबर में होगी टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा का आयोजन नवंबर और दिसंबर में किया जाएगा। परीक्षा दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों में होगी। पहला प्रश्नपत्र (पेपर-I) 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें राजस्थान के सामान्य अध्ययन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह पेपर सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी।

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वहीं, दूसरा प्रश्नपत्र (पेपर-II) 7 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा अभ्यर्थियों के संबंधित विषय के आधार पर अलग-अलग तारीखों और पालियों में होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने विषय के अनुसार निर्धारित परीक्षा तिथि और समय की जानकारी प्रवेश पत्र से प्राप्त करनी होगी।

3,540 पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा केंद्र के निर्देश जरूर पढ़ें

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राज-सीईएस) के अंतर्गत टीचिंग एसोसिएट के 3,540 रिक्त पद भरे जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए परीक्षा केंद्र का नाम, रिपोर्टिंग समय और अन्य दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें।



परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मूल प्रवेश पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ऐसे डाउनलोड करें टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र

अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट के होमपेज पर जाएं। यहां प्रवेश पत्र (Admit Card) सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद संविदात्मक टीचिंग एसोसिएट (राज-सीईएस) भर्ती 2026 के लिंक को खोलें।

अब अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें। अभ्यर्थी चाहें तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। प्रक्रिया पूरी होते ही प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।

प्रवेश पत्र में इन जानकारियों की जरूर करें जांच

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और पाली की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यदि किसी जानकारी में गलती या गड़बड़ी मिलती है, तो समय रहते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संपर्क करके उसमें सुधार करवाएं।

इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान बोर्ड की ओर से जारी नियमों और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा।