उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती: 12-13 अक्टूबर को दस्तावेज सत्यापन, पुलिस वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 01 Oct 2026 09:57 PM IST
सार
राजस्थान पुलिस ने उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती 2024 की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन 12-13 अक्टूबर को जयपुर में होगा।
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विस्तार
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की उप निरीक्षक (दूरसंचार) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के साक्षात्कार के बाद सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची मिलने पर राजस्थान पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। पुलिस विभाग ने अस्थाई रूप से चयन के लिए प्रस्तावित अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
पुलिस उप महानिरीक्षक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) मनोज कुमार ने बताया कि सूची में शामिल अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन 12 और 13 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर पुलिस मुख्यालय, नेहरू सहकार भवन के पास, जयपुर के भू-तल स्थित कमरा नंबर 820 में स्वयं उपस्थित होना होगा।
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ये दस्तावेज साथ लाने होंगे
अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां और तीन प्रतियों में पूरा भरा हुआ अटेस्टेशन फॉर्म लाना होगा। इनमें 10वीं, 12वीं और स्नातक सहित अन्य शैक्षणिक अंकतालिकाएं एवं प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और संतान संबंधी घोषणा पत्र शामिल हैं।
विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, विधवा या परित्यक्ता प्रमाण पत्र तथा पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा कम से कम दो फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है।
प्रोविजनल अभ्यर्थियों को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे
डीआईजी मनोज कुमार ने बताया कि आरपीएससी की ओर से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम प्रोविजनल या कंडीशनल रखा गया है, उन्हें सूची में अपने नाम के सामने दर्ज अतिरिक्त वांछित दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
पुलिस विभाग ने अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची, अटेस्टेशन फॉर्म का प्रारूप और दस्तावेज सत्यापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से कोई पत्र या व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। उन्हें वेबसाइट पर जारी सूची और निर्देशों के आधार पर निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।
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पुलिस उप महानिरीक्षक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) मनोज कुमार ने बताया कि सूची में शामिल अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन 12 और 13 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर पुलिस मुख्यालय, नेहरू सहकार भवन के पास, जयपुर के भू-तल स्थित कमरा नंबर 820 में स्वयं उपस्थित होना होगा।
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ये दस्तावेज साथ लाने होंगे
अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां और तीन प्रतियों में पूरा भरा हुआ अटेस्टेशन फॉर्म लाना होगा। इनमें 10वीं, 12वीं और स्नातक सहित अन्य शैक्षणिक अंकतालिकाएं एवं प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और संतान संबंधी घोषणा पत्र शामिल हैं।
विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, विधवा या परित्यक्ता प्रमाण पत्र तथा पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा कम से कम दो फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है।
प्रोविजनल अभ्यर्थियों को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे
डीआईजी मनोज कुमार ने बताया कि आरपीएससी की ओर से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम प्रोविजनल या कंडीशनल रखा गया है, उन्हें सूची में अपने नाम के सामने दर्ज अतिरिक्त वांछित दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
पुलिस विभाग ने अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची, अटेस्टेशन फॉर्म का प्रारूप और दस्तावेज सत्यापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से कोई पत्र या व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। उन्हें वेबसाइट पर जारी सूची और निर्देशों के आधार पर निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।