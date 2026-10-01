उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती: 12-13 अक्टूबर को दस्तावेज सत्यापन, पुलिस वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की उप निरीक्षक (दूरसंचार) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के साक्षात्कार के बाद सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची मिलने पर राजस्थान पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। पुलिस विभाग ने अस्थाई रूप से चयन के लिए प्रस्तावित अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।