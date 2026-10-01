राजस्थान: क्रॉस वोटिंग और फ्लोर मैनेजमेंट पर जांच का इंतजार, वेणुगोपाल के निर्देश के बाद भी कमेटी नहीं बनी

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कमेटी न बनने से स्थानीय नेताओं की भूमिका और क्रास वोटिंग के दावों की औपचारिक जांच अटकी हुई है। बिना कमेटी के स्थानीय स्तर पर हुई गड़बड़ियों और संगठनात्मक कमियों की जवाबदेही तय होना कठिन नजर आ रहा है।निकाय चुनाव के नतीजों ने प्रदेश कांग्रेस के भीतर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ मतदान, सिंबल वितरण में देरी और पार्टी लाइन का पालन न करने की शिकायतों पर विभिन्न जिलों से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कांग्रेस ने भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, पाली, बीकानेर और अजमेर समेत कई जिलों के स्थानीय नेतृत्व से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि, जांच कमेटी के गठन में हो रही देरी से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संबंधित पार्षदों और स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई कब तक होगी। जब तक कमेटी गठित होकर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती, तब तक फ्लोर मैनेजमेंट में रही कमियों की वास्तविक स्थिति सामने आना कठिन दिखाई दे रहा है।निकाय चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर पाली नगर निगम में देखने को मिला, जहां कांग्रेस स्पष्ट बढ़त में होने के बावजूद हार गई। पाली नगर निगम में कांग्रेस के पास 29 पार्षद थे और वह सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं भाजपा के पास 21 और निर्दलीयों के पास 15 पार्षद थे। इसके बावजूद महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नमिता बुबकिया को 33 वोट हासिल हुए और वे विजयी रहीं। कांग्रेस की बागी प्रत्याशी राजबाला हिंगड़ ने 29 वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी को केवल तीन वोट ही मिले। इस परिणाम ने पार्टी के भीतर गंभीर क्रास वोटिंग की पोल खोल दी।दूसरी ओर, जोधपुर नगर निगम में भी कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। जोधपुर नगर निगम में भाजपा ने 45 और कांग्रेस ने 44 वार्डों में जीत हासिल की थी। इनके अलावा एक आरएलपी पार्षद और 11 निर्दलीय पार्षद भी चुनाव जीतकर आए थे। महापौर पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रसन्नचंद मेहता को 53 वोट मिले और वे विजयी रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी केवल 47 वोट ही हासिल कर सके। संख्याबल पास होने की उम्मीद के बावजूद जोधपुर में कांग्रेस अपने पक्ष में निर्दलीयों को एकजुट रखने में असफल रही।अजमेर नगर निगम में भी आंकड़ों ने कांग्रेस के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। अजमेर में कांग्रेस 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि भाजपा के खाते में 32 सीटें आई थीं। कांग्रेस ने चुनाव में निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा किया था। इसके बावजूद महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनामिका शर्मा ने 43 वोट हासिल करके चुनाव जीता, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी किरण गड़वाल को महज 37 वोट ही मिले। चुनाव नतीजों के बाद अजमेर में भी क्रास वोटिंग की आशंका जताई जा रही है।इसी तरह, अलवर नगर निगम में भी स्थिति संभल नहीं सकी। अलवर में महापौर चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने 42 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 23 वोट ही मिल पाए। विभिन्न जिलों के आंकड़ों से साफ है कि स्थानीय स्तर पर समन्वय की भारी कमी रही, जिसकी जांच का इंतजार जारी है।