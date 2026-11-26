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यह मामला रामसिंहपुर क्षेत्र का है जहां अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर 3 नवंबर को विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के कारण रेलवे ट्रैक के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे और रेल महकमे में हड़कंप मच गया था। धमाका इतना भीषण था कि मौके पर जमीन में ढाई फीट से अधिक गहरा गड्ढा बन गया था। चूंकि यह स्थान भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद नजदीक स्थित है, इसलिए इस पूरी घटना को सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील माना गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय स्तर पर इसकी जांच प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी नितिन चौधरी कर रहे थे, लेकिन अब पूरे मामले की कमान एनआईए के पास होगी।शुरुआती जांच के दौरान गंभीर जानकारियां सामने आई थीं। जांच में पता चला कि इस विस्फोट को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया आईईडी बम और हथियार जैसलमेर तथा पंजाब के गुरदासपुर के पास पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे। सीमा पार से ड्रोन के जरिये विस्फोटक और हथियार गिराए जाने की इस साजिश ने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए थे। उल्लेखनीय है कि इस विस्फोट की घटना से कुछ ही दिन पहले श्रीगंगानगर में आरडीएक्स भी बरामद हो चुका था।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब से पकड़े गए इन आरोपियों की पहचान महकदीप कौर, दविंदर सिंह और हरदीप सिंह के रूप में हुई है। एनआईए की टीम जल्द ही श्रीगंगानगर पहुंचकर इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेगी और उनसे पूछताछ शुरू करेगी। एनआईए के अधिकारी इस पूरी आतंकी साजिश की परतें खोलने के लिए आगे की तफ्तीश संभालेंगे।