Rajasthan: डेढ़ फुट जमे पानी में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे शहरवासी, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

राजस्थान में अधिक बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हैं। वहीं सीकर में बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया। जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को स्थानीय लोग और व्यापारियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शहरवासी करीब एक से डेढ़ फुट जमे पानी में ही सड़क पर उतर गए। उसके बाद मशाल लेकर नवलगढ़ रोड से कल्याण सर्किल पहुंचे, जहां सभी ने नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।



स्थानीय लोगों ने बताया कि वे 15 से 20 सालों से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 20 दिनों पहले भी उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।



#WATCH | Rajasthan: Locals and businessmen of Sikar took out a torch rally in Sikar today, over the issue of waterlogging due to rain in the Nawalgarh Road area. pic.twitter.com/igmJjwRoPQ