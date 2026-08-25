Banswara: आवारा कुत्ते का हमला: तीन बच्चों को बनाया शिकार, डेढ़ साल के मासूम के गाल पर गंभीर चोट

बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे तीन बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में डेढ़ साल के मासूम के गाल पर गंभीर चोट आई, जबकि तीन वर्षीय बच्ची के माथे की चमड़ी उधड़ गई। एक अन्य बच्चे की छाती पर कुत्ते ने पंजे मारे। तीनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

घटना कुशलगढ़ क्षेत्र के पाटड़ी मोहकमपुरा गांव की है। बच्चों के परिजनों के अनुसार, सुबह करीब साढ़े 8 बजे डेढ़ वर्षीय बलवन घर के बाहर आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के गाल के अलावा आंख और कान के पास भी काट लिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लाठी-डंडे फटकारकर कुत्ते को भगाया। इसके बाद इसी कुत्ते ने पड़ोस में रहने वाले दो अन्य बच्चों पर भी हमला कर दिया।

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दो अन्य बच्चे भी घायल

परिजनों के मुताबिक, राकेश की तीन वर्षीय बेटी केला के माथे पर कुत्ते ने नोच दिया। वहीं, दीपेश के एक वर्षीय बेटे रविराज की छाती पर कुत्ते ने पंजे मारे। हमले में घायल तीनों बच्चों को तत्काल कुशलगढ़ अस्पताल ले जाया गया।

कुशलगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों की स्थिति को देखते हुए उन्हें दोपहर में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। दोपहर करीब 2 बजे तीनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

ग्रामीणों का कहना है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन आवारा कुत्तों के हमले और काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है।