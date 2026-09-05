राजस्थान: रामदेवरा जा रही श्रद्धालुओं की पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 15 घायल; नौ की हालत गंभीर

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राजस्थान के पाली जिले में शनिवार सुबह सड़क हादसे में रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे 15 श्रद्धालु घायल हो गए। पाली-जोधपुर हाईवे-62 पर लालकी गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में घायल नौ श्रद्धालुओं की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर स्थानांतरित कर दिया।