राजस्थान : ट्राइबल बेल्ट में BAP की बढ़ती ताकत, कांग्रेस के गढ़ में सेंध की तैयारी; BJP के सामने भी नई चुनौती

राजस्थान के निकाय चुनाव इस बार सिर्फ नगर निकायों की सत्ता का चुनाव नहीं हैं। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में यह चुनाव बदलते राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी बन गया है। अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर राजनीति करने वाली भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने इस बार पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले करीब तीन गुना ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

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बांसवाड़ा-डूंगरपुर लंबे समय से कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक जमीन माने जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां आदिवासी राजनीति का एक अलग राजनीतिक केंद्र तेजी से उभरा है। BAP अब इसी प्रभाव को विधानसभा और लोकसभा के बाद नगर निकायों के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है।

63 वार्डों में उतारे प्रत्याशी, आगे बढ़ाने की रणनीति

BAP ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की पांच नगर निकायों के 180 वार्डों में से 63 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं। बांसवाड़ा के 60 में से 20, गढ़ी के 25 में से 11, कुशलगढ़ के 20 में से 6, डूंगरपुर के 40 में से 12 और सागवाड़ा के 35 में से 14 वार्डों में पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा उदयपुर, पाली, सिरोली, प्रतापढ़, सलूंबर में 80 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। BAP के संस्थापक एवं डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि पिछले निकाय चुनावों में बीएपी ने लगभग 50 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे जबकि इस बार यह संख्या 150 के पास है। यह संख्या अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि BAP अब सिर्फ चुनिंदा आदिवासी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय बड़े पैमाने पर स्थानीय चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।

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कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या?

दक्षिण राजस्थान में आदिवासी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहा है। विधानसभा चुनावों में BAP के उभार के बाद इस वोट बैंक में बंटवारे की स्थिति पहले ही दिखाई दे चुकी है। अब निकाय चुनाव में BAP का विस्तार कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। खासकर उन वार्डों में जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहां BAP की मौजूदगी कांग्रेस के पारंपरिक वोट में सेंध लगा सकती है।

हालांकि इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलेगा, यह भी तय नहीं है। यदि BAP कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाती है तो कई निकायों में मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है।

पहली बार नए इलाकों में BJP-कांग्रेस से सीधा मुकाबला

इस बार BAP ने अपना दायरा बांसवाड़ा-डूंगरपुर तक सीमित नहीं रखा है। उदयपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ और सलूंबर जैसे इलाकों में भी पार्टी पहली बार निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सामने सीधे मुकाबले में उतर रही है।

यानी BAP की रणनीति अब केवल आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों तक सीमित रहने की नहीं है। पार्टी स्थानीय निकायों के जरिए शहर और कस्बों में संगठन खड़ा करना चाहती है।

यही वजह है कि इन चुनावों के नतीजों को BAP के भविष्य की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निकाय चुनाव से आगे की राजनीति का टेस्ट

BAP के लिए ये चुनाव सीट जीतने से ज्यादा अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने का मौका हैं। अगर पार्टी बड़ी संख्या में वार्डों में मजबूत प्रदर्शन करती है तो आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों के लिए उसे संगठन विस्तार का फायदा मिल सकता है।

दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव दक्षिण राजस्थान में अपने-अपने राजनीतिक आधार को परखने का मौका है। कांग्रेस के सामने अपना पारंपरिक आदिवासी जनाधार बचाने की चुनौती है, जबकि भाजपा BAP के उभार के बीच अपने विस्तार को मजबूत करने की कोशिश करेगी।

घोषणा पत्र से साफ होगी BAP की राजनीतिक दिशा

BAP रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इस घोषणा पत्र का सबसे अहम हिस्सा मेसा यानी मुनिसिपल एक्स्टेंशन एक्ट रहेगा। सांसद रोत का कहना है कि सरकार ने आदिवासी बेल्ट में जिस तरह से नगर पालिकाओं का गठन किया है वह संविधान के अनुरूप नहीं है। नगर पालिका सीमा में जिन आदिवासियों की जमीनें आ रही हैं उन्हें उनका मालिकाना हक मिले। हम अपने घोषणा पत्र में इसे भी शामिल करेंगे।