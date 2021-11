{"_id":"61907f1b4223c97faf46366d","slug":"on-childrens-day-rajasthan-assembly-to-hold-session-for-kids-state-government-has-selected-more-than-200-schoolchildren","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान में एतिहासिक होगा बाल दिवस: पहली बार विधानसभा में बच्चे बनेंगे अध्यक्ष, ओम बिरला करेंगे बाल सत्र को संबोधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान में एतिहासिक होगा बाल दिवस: पहली बार विधानसभा में बच्चे बनेंगे अध्यक्ष, ओम बिरला करेंगे बाल सत्र को संबोधित

सार On Childrens Day, Rajasthan assembly to hold session for kids: 14 नवंबर को इस मौके पर राज्य में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष बच्चे होंगे। विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर बच्चों का विशेष बाल सत्र होगा। इसमें 15 राज्यों के 200 बच्चे शामिल होंगे।

राजस्थान में इस बार का बाल दिवस ऐतिहासिक होने वाला है। 14 नवंबर को इस मौके पर राज्य में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष बच्चे होंगे। विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर बच्चों का विशेष बाल सत्र होगा। इसमें 15 राज्यों के 200 बच्चे शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में बाल सत्र को संबोधित करेंगे। बच्चों के विशेष सत्र में किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, तो कोई राज्यमंत्री रहेगा।



200 बच्चे चयनित

सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक भी बच्चे ही बनेंगे। कोई बच्चा विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, तो कोई सीएम, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, मुख्य सचेतक,सचेतक बनेगा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 200 है। इसलिए बच्चे भी 200 ही चयनित किए गए हैं। विशेष बाल सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। देश की स्वतंत्रता के 75 वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत बच्चे सदन की कार्यवाही चलाएंगे। बच्चों की सदन में बहस का लाइव टेलीकास्ट राजस्थान विधान सभा के यू-ट्यूब चैनल पर होगा।



बाल सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा

विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह बाल सत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूती देगा। हम लोकतंत्र को लेकर बच्चों के मन की जिज्ञासाओं को भी समझ सकेंगे। सत्र में अलग-अलग रोल में शामिल बच्चे सरकार और उसकी वर्किंग समझेंगे। इस बाल सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा। बालसत्र के लिए 15 राज्यों के 5500 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था।इसमें से 200 बच्चों का चयन किया गया।



देश की भावी पीढ़ी सदन में बैठकर जनता से जुड़े मुददों पर बहस करेगी। विधायक की भूमिका में बच्चे मंत्रियों से प्रश्न कर जवाब मांगेंगे और शून्यकाल में अपनी बात रखेंगे। बच्चे ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कॉमवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की राजस्थान ब्रांच की ओर से यह सत्र होगा।