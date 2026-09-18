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नागौर: कुचेरा चेयरमैन चुनाव से पहले पार्षद-पत्नी कहां गायब हुए? अपहरण की शिकायत, वीडियो में बोले- सुरक्षित हूं

Fri, 18 Sep 2026 02:40 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 18 Sep 2026 02:40 PM IST
सार

नागौर की कुचेरा नगरपालिका में 21 सितंबर को होने वाले चेयरमैन चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वार्ड नंबर 9 के कांग्रेस पार्षद लिम्बाराम और उनकी पत्नी के लापता होने की शिकायत उनके साले महेंद्र ने पुलिस में दर्ज कराई और अपहरण की आशंका जताई।

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kuchera municipality chairman election congress councillor limbaram missing kidnapping complaint
कुचेरा नगरपालिका में सियासी पारा बढ़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कुचेरा नगरपालिका में चेयरमैन चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 9 से विजयी कांग्रेस पार्षद लिम्बाराम और उनकी पत्नी के लापता होने की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पार्षद के साले महेंद्र ने पुलिस को रिपोर्ट देकर दोनों को तलाशने की मांग की है। शिकायत में उन्होंने पार्षद और उनकी पत्नी के अपहरण की आशंका भी जताई है। शिकायत मिलने के बाद मूंडवा सीओ धर्म पूनिया, कुचेरा थाना प्रभारी हबीब खां और पुलिस जाब्ता कांग्रेस समर्थित पार्षदों की बाड़ेबंदी वाले स्थान पर पहुंचा। पुलिस ने वहां पार्षद और उनकी पत्नी के संबंध में जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी।
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पार्षद का वीडियो सामने आया, बोले- मैं सुरक्षित हूं

इसी बीच वार्ड नंबर 9 के विजयी पार्षद लिम्बाराम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पार्षद खुद को सुरक्षित बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पार्षद के बयान दर्ज होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
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कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने लगाए गंभीर आरोप

कुचेरा नगरपालिका चेयरमैन पद के कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्षद को किसी तरह की परेशानी नहीं है और वह सुरक्षित हैं। मिर्धा ने आरोप लगाया कि पार्षद के साले से शिकायत करवाकर पुलिस को कांग्रेस समर्थित पार्षदों की बाड़ेबंदी तक भेजा गया।
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तेजपाल मिर्धा ने कहा कि अगर पुलिस पार्षद की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य माध्यम से उनका बयान लिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि पार्षद खुद वीडियो जारी कर अपनी सुरक्षा की बात कह चुके हैं। मिर्धा ने आरोप लगाया कि पूरा घटनाक्रम 21 सितंबर को होने वाले चेयरमैन चुनाव की वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विजयी पार्षदों पर दबाव बनाकर उन्हें मतदान से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, भाजपा की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर इस खबर में कोई स्वतंत्र प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने भी आरोपों से अलग अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कार्रवाई दर्ज शिकायत के आधार पर की जा रही है।

होटलों में भी पुलिस ने जुटाई जानकारी

शिकायत के बाद पुलिस ने कुचेरा और नागौर क्षेत्र की कुछ होटलों में भी जानकारी जुटाई। बताया गया कि चुनाव के बाद कांग्रेस समर्थित पार्षदों के ठहरने को लेकर पुलिस ने इन स्थानों से जानकारी ली। कुचेरा थाना प्रभारी हबीब खां के अनुसार, पार्षद लिम्बाराम पुत्र चेतनाराम और उनकी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट उनके साले महेंद्र पुत्र बालाराम मेघवाल ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट में अपहरण का आरोप लगाया गया है। पुलिस इसी शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

एक दिन पहले गाड़ियों का पीछा करने का भी आरोप

इससे एक दिन पहले कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने आरोप लगाया था कि पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद लौटते समय उनकी गाड़ियों का पीछा किया गया और उन्हें टक्कर मारने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस मामले में भाजपा नेता रिछपाल मिर्धा पर आरोप लगाए थे। पुलिस की ओर से इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है।


चेयरमैन चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल

कुचेरा नगरपालिका में चेयरमैन पद के चुनाव से पहले लगातार सामने आ रहे आरोप-प्रत्यारोप से स्थानीय राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस खेमे की ओर से पार्षदों पर दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि वह अपहरण की शिकायत के आधार पर तथ्य जुटा रही है। अब इस मामले में सबसे अहम यह होगा कि पुलिस लिम्बाराम और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करने के बाद क्या तथ्य सामने लाती है। साथ ही 21 सितंबर को होने वाले चेयरमैन चुनाव से पहले पार्षदों की मौजूदगी और मतदान को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं।
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