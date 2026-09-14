राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी को मिले सिर्फ 1 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी भी रहा इनसे आगे

परबतसर नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 का चुनाव परिणाम इन दिनों चर्चा में है। यहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कैलाशचन्द को सिर्फ 1 वोट मिला। खास बात यह रही कि इसी वार्ड में NOTA को भी 1 वोट मिला। यानी भाजपा प्रत्याशी और NOTA का आंकड़ा बराबर रहा। वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी हिना खानम ने 376 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। निर्दलीय प्रत्याशी रसीद खां को 195 वोट मिले। इस तरह हिना खानम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रसीद खां को 181 वोट से हराया।

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वार्ड के नतीजों का गणित भी काफी दिलचस्प है। कुल 573 वोट पड़े। इनमें कांग्रेस को 376, निर्दलीय को 195, भाजपा को 1 और NOTA को भी 1 वोट मिला। कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा प्रत्याशी से 375 वोट ज्यादा मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी भी भाजपा से 194 वोट आगे रहे। प्रत्याशियों को मिले वोटों की बात करें तो हिना खानम् (कांग्रेस) को 376, रसीद खां (निर्दलीय) को 195 और कैलाशचन्द (भाजपा) को सिर्फ 1 वोट मिला। NOTA के खाते में भी 1 वोट गया।राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट कैसे मिला। उपलब्ध चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि कैलाशचन्द के खाते में एक वोट आया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह वोट किसने डाला। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वह वोट प्रत्याशी का अपना या परिवार के किसी सदस्य का था। हालांकि, आंकड़ा इतना असाधारण है कि वार्ड स्तर पर भाजपा के संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। 195 वोट पाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी से भी भाजपा प्रत्याशी 194 वोट पीछे रहे। यह परिणाम सामान्य हार से कहीं ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है।इस नतीजे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि NOTA को भी भाजपा प्रत्याशी के बराबर 1 वोट मिला। हालांकि NOTA और किसी उम्मीदवार को मिले वोटों की तुलना राजनीतिक पसंद का सीधा प्रमाण नहीं मानी जा सकती, लेकिन चुनावी आंकड़ों के लिहाज से यह जरूर असामान्य संयोग है।