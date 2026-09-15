राजस्थान: जीत के अगले ही दिन निर्दलीय पार्षद अबरार खान का निधन, मारवाड़ जंक्शन में बोर्ड का गणित उलझा

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मंगलवार सुबह अबरार खान अपने घर पर ही मौजूद थे। घर पर खुशी का माहौल था और लोग उन्हें जीत की शुभकामनाएं दे रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 8 बजे चाय पीते समय अबरार खान के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ। तबीयत बिगड़ने पर परिजन और मौके पर मौजूद लोग उन्हें तुरंत इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे।अस्पताल में डॉक्टरों ने अबरार खान का इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर थी। सुबह करीब 9 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अबरार खान के निधन की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अबरार खान को बधाई दी थी और उनका मुंह मीठा कराया था।अबरार खान मेव मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बड़े कोयला व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। वह मुस्लिम समाज के सदर यानी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इससे पहले वह वार्ड पंच के रूप में भी सेवा दे चुके थे। क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी।मारवाड़ जंक्शन के पहली बार नगर पालिका बनने के बाद हुए इस चुनाव में अबरार खान ने कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड सात से चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की।मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। नतीजों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 11-11 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ रही थी। अब अबरार खान के निधन के बाद नगर पालिका में निर्वाचित पार्षदों का समीकरण बदल गया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने बोर्ड गठन को लेकर नया राजनीतिक गणित खड़ा हो गया है।