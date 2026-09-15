राजस्थान: दशहरा-दिवाली पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, चार रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; देखें पूरा शेड्यूल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए इन चार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। यात्री इन सभी ट्रेनों में आसानी से टिकट बुक करा सकेंगे।गाड़ी संख्या 09619 अजमेर-रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। यह हर शुक्रवार रात 11:05 बजे अजमेर से प्रस्थान कर शनिवार रात 1:25 बजे जयपुर पहुंचेगी और 1:35 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 7:30 बजे रांची पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 09620 रांची-अजमेर स्पेशल 4 अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार सुबह 10:50 बजे रांची से रवाना होकर सोमवार दोपहर 3:55 बजे जयपुर पहुंचेगी और शाम 6:35 बजे अजमेर पहुंचेगी।18 कोच वाली इस ट्रेन में दो सेकंड एसी, पांच थर्ड एसी, पांच स्लीपर, चार सामान्य और दो गार्ड डिब्बे होंगे। यह किशनगढ़, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी मुरवाड़ा, ब्यौहारी, सिंगरौली, ओबरा डैम, चोपन, रेणुकूट, गढ़वा रोड, डालटनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी, लोहरदगा और पिस्का में रुकेगी।गाड़ी संख्या 04813 भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल 7 अक्तूबर से 25 नवंबर तक हर बुधवार शाम 5:20 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर रात 11:05 बजे जयपुर पहुंचेगी तथा रात 11:15 बजे रवाना होकर गुरुवार शाम 5:45 बजे दानापुर पहुंचेगी।वापसी में ट्रेन नंबर 04814 दानापुर-भगत की कोठी स्पेशल 8 अक्तूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार शाम 7:10 बजे दानापुर से रवाना होकर शुक्रवार शाम 7:30 बजे जयपुर पहुंचेगी तथा शनिवार रात 1:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।20 कोच वाली इस ट्रेन में दो थर्ड एसी, 12 स्लीपर, चार सामान्य और दो गार्ड डिब्बे शामिल हैं। यह जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा में ठहरेगी।गाड़ी संख्या 04823 जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल 4 अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार शाम 5 बजे जोधपुर से चलकर रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी और रात 11:10 बजे रवाना होकर सोमवार रात 11:40 बजे मऊ पहुंचेगी।वापसी में ट्रेन नंबर 04824 मऊ-जोधपुर स्पेशल 6 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार सुबह 4 बजे मऊ से प्रस्थान कर बुधवार रात 2:15 बजे जयपुर पहुंचेगी तथा सुबह 8:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी।कुल 22 कोच वाली इस गाड़ी में दो सेकंड एसी, चार थर्ड एसी, आठ स्लीपर, छह सामान्य और दो गार्ड डिब्बे होंगे। यह पीपाड़ रोड, गोटन, मेड़ता रोड, रेण, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महवा रोड, खेड़ली, नदबई, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, अयोध्या कैंट, अयोध्या, शाहगंज, खोरासन रोड, आजमगढ़ और मुहम्मदाबाद में रुकेगी।गाड़ी संख्या 04815 जोधपुर-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल 3 अक्तूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार रात 9:20 बजे जोधपुर से रवाना होकर रविवार रात 1:55 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर से रात 2:05 बजे छूटकर सोमवार रात 8 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी।वापसी में ट्रेन नंबर 04816 चेन्नई-जोधपुर स्पेशल 6 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार शाम 5:15 बजे चेन्नई से चलकर गुरुवार दोपहर 2:50 बजे जयपुर पहुंचेगी और रात 8:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी।24 कोच की इस ट्रेन में दो सेकंड एसी, 15 थर्ड एसी, तीन स्लीपर और दो गार्ड कोच होंगे। यह मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचेरियाल, वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, बापटला, चीराला, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर और नायडपेटा में ठहरेगी।