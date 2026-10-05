राजस्थान: उदयपुर में मकान की नींव खुदाई के दौरान मिलीं जैन धर्म की नौ प्राचीन प्रतिमाएं

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मंडावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जुड़ा कस्बे में तनवीर वकील अपने नए मकान का निर्माण करवा रहे थे। निर्माण कार्य के दौरान मजदूर भवन की नींव खोद रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक जमीन के नीचे पाषाण प्रतिमाएं दिखाई दीं। खुदाई में प्रतिमाएं मिलने की खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई। देखते ही देखते मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोग इन प्राचीन प्रतिमाओं को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे।जमीन के नीचे प्राचीन प्रतिमाएं मिलने के बाद मकान का निर्माण कार्य रोक दिया गया। प्रतिमाओं की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों में भी उत्सुकता बढ़ गई। बताया जा रहा है कि प्रतिमाएं पुराने जैन मंदिर के समीप जमीन के नीचे मिली हैं, जिसके चलते मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है।जानकारी मिलते ही मंडावा थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस दल ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और अपनी निगरानी में सभी प्रतिमाओं को सुरक्षित तरीके से बाहर निकलवाया। इसके बाद सभी नौ प्रतिमाओं को जुड़ा कस्बे के निवासी अशोक जैन के घर पर सुरक्षित रखवा दिया गया।मंडावा के थाना अधिकारी मुगला राम ने बताया कि सभी प्रतिमाओं को फिलहाल सुरक्षित कस्टडी में रखवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतिमाओं की प्राचीनता, उनके इतिहास और उन्हें जमीन में रखे जाने से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।