जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र के गोहाटा गांव में जमीन विवाद को लेकर परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। खेत में जमीन की हंकाई करने से रोकने पर काका और उसके बेटे ने कथित तौर पर दो सगे भतीजों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए कोटा ले जाया गया, जहां हरिप्रसाद ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके भाई रामप्रसाद की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए।

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जानकारी के अनुसार गोहाटा गांव में एक जमीन को लेकर परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार शाम कमल मीणा पुत्र रामकंवर विवादित खेत में हंकाई कर रहा था। इसी दौरान उसके चचेरे भाई हरिप्रसाद और रामप्रसाद मौके पर पहुंचे और उसे जमीन जोतने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि कमल मीणा और उसके पिता रामकंवर ने धारदार हथियार से दोनों भाइयों पर हमला कर दिया।हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल होकर खेत में गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वार्ड पंच शिवप्रसाद योगी के अनुसार ग्रामीणों ने खेत में दोनों भाइयों को लहूलुहान हालत में देखा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को दईखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया।लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर ने बताया कि कोटा में उपचार के दौरान हरिप्रसाद की मौत हो गई, जबकि रामप्रसाद का गंभीर हालत में उपचार जारी है। मृतक का शव कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।घटना की सूचना पर दईखेड़ा थाना पुलिस सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। एएसआई हसीन मोहम्मद ने बताया कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। फिलहाल आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।