राजस्थान: 196 की रफ्तार में फेसबुक लाइव कर रहा था चालक, बेकाबू हुई कार; दर्दनाक हादसे में गई जान

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जिले में तेज रफ्तार में वाहन चलाकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करने के चक्कर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब चालक 196 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार दौड़ाते हुए फेसबुक पर सीधा प्रसारण कर रहा था। यह घटना जिले के एक प्रमुख मार्ग पर घटी, जहां रफ्तार का दिखावा करना जानलेवा साबित हुआ।