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राजस्थान: 196 की रफ्तार में फेसबुक लाइव कर रहा था चालक, बेकाबू हुई कार; दर्दनाक हादसे में गई जान

Tue, 15 Sep 2026 06:32 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 15 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

टोंक में 196 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हुए फेसबुक लाइव करना चालक के लिए जानलेवा साबित हुआ। तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चालक की मौत हो गई।

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tonk facebook live car accident 196 speed driver death Rajasthan
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले में तेज रफ्तार में वाहन चलाकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करने के चक्कर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब चालक 196 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार दौड़ाते हुए फेसबुक पर सीधा प्रसारण कर रहा था। यह घटना जिले के एक प्रमुख मार्ग पर घटी, जहां रफ्तार का दिखावा करना जानलेवा साबित हुआ।
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फेसबुक लाइव में दिखी 196 की रफ्तार
टोंक पुलिस के अनुसार, कार में सवार लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सीधा प्रसारण कर रहे थे। इस दौरान वाहन चालक लगातार कार की गति बढ़ा रहा था और गाड़ी के अंदर मौजूद लोग मोबाइल कैमरे के सामने रफ्तार का प्रदर्शन कर रहे थे। लाइव वीडियो के दौरान कार के स्पीडोमीटर पर गति 196 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इसी तेज रफ्तार के कारण चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
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अचानक बंद हो गया लाइव प्रसारण
पुलिस ने बताया कि लाइव प्रसारण देख रहे लोगों ने हादसे का दृश्य सीधे देखा। कार के अनियंत्रित होकर टकराते ही तेज आवाज हुई और वीडियो का सीधा प्रसारण अचानक बंद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन से लोगों को बाहर निकाला। अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के जांच विवरण के अनुसार वाहन की अत्यधिक गति और असावधानी ही इस हादसे का मुख्य कारण बनी।
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पुलिस ने युवाओं से की अपील
पुलिस प्रशासन ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त करके पंचनामा तैयार किया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ियों से स्टंट करने या सोशल मीडिया पर दिखावा करने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।
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