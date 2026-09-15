राजस्थान: नशे-हथियारों की तस्करी पर रोक की तैयारी, सीमावर्ती इलाकों में लगेंगे 5 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Tue, 15 Sep 2026 05:59 PM IST
सार
राजस्थान पुलिस सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जोधपुर में अपराध समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि कैमरे लगाने के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है।
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विस्तार
राजस्थान पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को व्यापक विस्तार देने का निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जोधपुर में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में 5 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इन कैमरों को सीमावर्ती थाना क्षेत्रों, अंतरराज्यीय सीमाओं और उच्च अपराध दर वाले स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को चिह्नित स्थानों की जानकारी दे दी गई है।
ड्रोन आधारित मादक पदार्थों की तस्करी पर लगेगी रोक
पुलिस प्रमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली ड्रोन आधारित मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों के सक्रिय सहयोग से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों को विफल करने में सफलता प्राप्त कर रही है। जोधपुर के बाद जैसलमेर और बाड़मेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का प्रत्यक्ष जायजा लिया जाएगा।
नशीले पदार्थों और साइबर अपराध पर नकेल
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की विभिन्न चौकियों की स्थापना की गई है। इस विशेष अभियान के तहत कई प्रमुख और इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी प्रकार बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और दर्ज मामलों की गहन अनुसंधान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी तथा अन्य विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त, गुमशुदगी के मामलों में पुलिस का बरामदगी रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है। हाल के दिनों में गुमशुदगी की अनिवार्य रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश के कारण आंकड़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है।
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उच्च न्यायालय भवन निर्माण मामले में सुनवाई
जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की इमारत के निर्माण में सामने आई अनियमितताओं के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कुड़ी थाने में पंजीकृत इस प्रकरण की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है और निष्पक्ष जांच जारी है। अनुसंधान के दौरान जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में जैसे-जैसे नए साक्ष्य सामने आएंगे, संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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ड्रोन आधारित मादक पदार्थों की तस्करी पर लगेगी रोक
पुलिस प्रमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली ड्रोन आधारित मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों के सक्रिय सहयोग से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों को विफल करने में सफलता प्राप्त कर रही है। जोधपुर के बाद जैसलमेर और बाड़मेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का प्रत्यक्ष जायजा लिया जाएगा।
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नशीले पदार्थों और साइबर अपराध पर नकेल
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की विभिन्न चौकियों की स्थापना की गई है। इस विशेष अभियान के तहत कई प्रमुख और इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी प्रकार बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और दर्ज मामलों की गहन अनुसंधान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी तथा अन्य विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त, गुमशुदगी के मामलों में पुलिस का बरामदगी रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है। हाल के दिनों में गुमशुदगी की अनिवार्य रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश के कारण आंकड़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है।
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उच्च न्यायालय भवन निर्माण मामले में सुनवाई
जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की इमारत के निर्माण में सामने आई अनियमितताओं के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कुड़ी थाने में पंजीकृत इस प्रकरण की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है और निष्पक्ष जांच जारी है। अनुसंधान के दौरान जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में जैसे-जैसे नए साक्ष्य सामने आएंगे, संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।