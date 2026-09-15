राजस्थान: नशे-हथियारों की तस्करी पर रोक की तैयारी, सीमावर्ती इलाकों में लगेंगे 5 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे

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पुलिस प्रमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली ड्रोन आधारित मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों के सक्रिय सहयोग से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों को विफल करने में सफलता प्राप्त कर रही है। जोधपुर के बाद जैसलमेर और बाड़मेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का प्रत्यक्ष जायजा लिया जाएगा।मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की विभिन्न चौकियों की स्थापना की गई है। इस विशेष अभियान के तहत कई प्रमुख और इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी प्रकार बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और दर्ज मामलों की गहन अनुसंधान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी तथा अन्य विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त, गुमशुदगी के मामलों में पुलिस का बरामदगी रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है। हाल के दिनों में गुमशुदगी की अनिवार्य रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश के कारण आंकड़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है।जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की इमारत के निर्माण में सामने आई अनियमितताओं के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कुड़ी थाने में पंजीकृत इस प्रकरण की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है और निष्पक्ष जांच जारी है। अनुसंधान के दौरान जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में जैसे-जैसे नए साक्ष्य सामने आएंगे, संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।