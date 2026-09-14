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राजस्थान: आज आएगा जोधपुर नगर निगम चुनाव का परिणाम, 71.95% मतदान के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें तेज

Mon, 14 Sep 2026 08:29 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 08:29 AM IST
सार

नगर निगम चुनाव-2026 के तहत जोधपुर के सभी 100 वार्डों में 71.95 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल 7 लाख 12 हजार 164 मतदाताओं में से 5 लाख 12 हजार 410 ने वोट डाला। मतदान खत्म होने के बाद भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी कर उन्हें बसों से होटल पहुंचाया, जबकि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के लगातार संपर्क में है।

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नगर निगम चुनाव-2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नगर निगम चुनाव-2026 के तहत जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 100 वार्डों में मतदान हुआ। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 7 लाख 12 हजार 164 मतदाताओं में से 5 लाख 12 हजार 410 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह नगर निगम क्षेत्र में कुल 71.95 प्रतिशत मतदान हुआ। अब आज इसी नगर निगम चुनाव का परिणाम सामने आएगा।
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परिणाम से पहले हुई बाड़ाबंदी
जोधपुर में मतदान खत्म होने के बाद भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों को एक जगह बुलाया। इसके बाद उन्हें बसों के जरिए एक होटल ले जाया गया। भाजपा की ओर से कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी बाड़ाबंदी में शामिल करने के लिए बुलाया गया। वहीं, कांग्रेस ने भी परिणाम को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी लगातार अपने सभी उम्मीदवारों के संपर्क में है और चुनावी समीकरणों को लेकर पूरी सावधानी बरत रही है।
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पांव छूने को लेकर हुआ था विवाद
निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान जोधपुर के वार्ड नंबर 82 में विवाद खड़ा हो गया था। मतदान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोलिंग पार्टी में तैनात कुछ कर्मचारियों ने पैर छू लिए थे। इसको लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। पार्टी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर को शिकायत पत्र भी सौंपा गया था। अब आज आने वाले परिणाम से साफ होगा कि जोधपुर नगर निगम में जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।
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