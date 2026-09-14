राजस्थान: आज आएगा जोधपुर नगर निगम चुनाव का परिणाम, 71.95% मतदान के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें तेज

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जोधपुर में मतदान खत्म होने के बाद भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों को एक जगह बुलाया। इसके बाद उन्हें बसों के जरिए एक होटल ले जाया गया। भाजपा की ओर से कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी बाड़ाबंदी में शामिल करने के लिए बुलाया गया। वहीं, कांग्रेस ने भी परिणाम को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी लगातार अपने सभी उम्मीदवारों के संपर्क में है और चुनावी समीकरणों को लेकर पूरी सावधानी बरत रही है।निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान जोधपुर के वार्ड नंबर 82 में विवाद खड़ा हो गया था। मतदान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोलिंग पार्टी में तैनात कुछ कर्मचारियों ने पैर छू लिए थे। इसको लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। पार्टी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर को शिकायत पत्र भी सौंपा गया था। अब आज आने वाले परिणाम से साफ होगा कि जोधपुर नगर निगम में जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।