चुनाव परिणाम: मदन राठौड़ के गढ़ में कांग्रेस की सेंध, पाली नगर निगम में बीजेपी पिछड़ी; वार्ड में भी मिली हार

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उपलब्ध राजनीतिक रिकॉर्ड के अनुसार पाली नगर निकाय में लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभाव रहा। 1990 के दशक में भाजपा ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की। एक प्रकाशित राजनीतिक इतिहास के अनुसार 1945 से 1992 तक पाली नगर पालिका पर कांग्रेस का दबदबा रहा, जबकि 1994 से 2004 के बीच भाजपा के ज्ञानचंद पारख और कुसुम सोनी ने नगर परिषद की कमान संभाली। इसके बाद 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के प्रदीप हिंगड़ और केवलचंद गुलेच्छा सभापति रहे। इसके बाद भाजपा ने फिर वापसी की। महेंद्र बोहरा नगर परिषद के सभापति रहे, जिसका सरकारी दस्तावेजों में भी उल्लेख मिलता है। 2019 के निकाय चुनाव में भाजपा की रेखा भाटी सभापति चुनी गईं। सभापति के चुनाव में उन्हें 37 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की नेतल मेवाड़ा को 28 वोट मिले। यानी 65 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा ने नौ वोट के अंतर से सभापति पद पर कब्जा किया था।पाली की 2026 की लड़ाई को रेखा भाटी के पिछले बोर्ड और उनके पति राकेश भाटी की राजनीतिक भूमिका से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राकेश भाटी 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में पार्षद चुने गए। वे उपसभापति, सभापति और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2019 में रेखा भाटी के सभापति बनने के बाद पाली की स्थानीय राजनीति में भाटी परिवार प्रभावशाली रहा। हालांकि बाद के वर्षों में भाजपा के भीतर उनके खिलाफ विवाद भी सामने आए और रेखा भाटी को 2023 में सभापति पद से निलंबित किया गया। अब 2026 के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि करीब 35 साल तक भाजपा से जुड़े रहे राकेश भाटी कांग्रेस में शामिल हो गए। वे पाली भाजपा के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके स्थानीय संगठन और व्यक्तिगत नेटवर्क का फायदा पार्टी को मिलेगा, जबकि भाजपा के सामने अपने पुराने स्थानीय समीकरण को बचाए रखने की चुनौती है।ये भी पढ़ें-पाली में 2026 के चुनाव में 70.94 प्रतिशत मतदान हुआ है। 1.28 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला। वार्डवार आंकड़ों में भी काफी अंतर देखने को मिला है। उपलब्ध मतदान विवरण के अनुसार कुछ वार्डों में मतदान 60 प्रतिशत से नीचे रहा तो कई वार्डों में यह 70 प्रतिशत से ऊपर पहुंचा। यही बढ़ा हुआ मतदान अब दोनों प्रमुख दलों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादा वोटिंग को भाजपा अपने पक्ष में मान रही है तो कांग्रेस इसे बदलाव की इच्छा से जोड़ सकती है। लेकिन असली तस्वीर वार्डवार नतीजों के बाद ही साफ होगी।