जोधपुर: पति के साथ दंडवत करते सिंबल लेने पहुंचीं निर्दलीय प्रत्याशी, 23 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला

नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। सिंबल आवंटन के दौरान कलेक्ट्रेट में कई रंग देखने को मिले। कोई प्रत्याशी हाथ में सांवलिया सेठ की तस्वीर लेकर पहुंचा तो कोई अपने चुनाव चिन्ह के साथ नजर आया। इसी दौरान वार्ड नंबर 91 से निर्दलीय प्रत्याशी सीता के पति श्रवण सांसी पत्नी के साथ दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट गेट से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी वार्ड नंबर 91 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और उन्हें बैंच का चुनाव चिन्ह मिला है। पति-पत्नी ने चुनाव में जीत की मनोकामना को लेकर सांवलिया सेठ से आशीर्वाद लिया है। श्रवण के मुताबिक नामांकन दाखिल करने से पहले भी उन्होंने सांवलिया सेठ का आशीर्वाद लिया था।

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