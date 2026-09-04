जोधपुर: पति के साथ दंडवत करते सिंबल लेने पहुंचीं निर्दलीय प्रत्याशी, 23 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला
जोधपुर नगर निगम चुनाव में सिंबल आवंटन के दौरान आस्था और सियासत का अनोखा रंग देखने को मिला। वार्ड 91 की निर्दलीय प्रत्याशी अपने पति के साथ दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचीं। 188 नामांकन वापस होने के बाद अब 385 प्रत्याशी मैदान में हैं।
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नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। सिंबल आवंटन के दौरान कलेक्ट्रेट में कई रंग देखने को मिले। कोई प्रत्याशी हाथ में सांवलिया सेठ की तस्वीर लेकर पहुंचा तो कोई अपने चुनाव चिन्ह के साथ नजर आया। इसी दौरान वार्ड नंबर 91 से निर्दलीय प्रत्याशी सीता के पति श्रवण सांसी पत्नी के साथ दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट गेट से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी वार्ड नंबर 91 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और उन्हें बैंच का चुनाव चिन्ह मिला है। पति-पत्नी ने चुनाव में जीत की मनोकामना को लेकर सांवलिया सेठ से आशीर्वाद लिया है। श्रवण के मुताबिक नामांकन दाखिल करने से पहले भी उन्होंने सांवलिया सेठ का आशीर्वाद लिया था।
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वहीं सिंबल आवंटन के दौरान प्रत्याशियों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह मिले। किसी को सेब, किसी को फूलगोभी तो किसी को गुब्बारा चुनाव चिन्ह मिला। सिंबल मिलते ही प्रत्याशी अपने-अपने चुनाव चिन्ह को हाथ में लेकर उसे दिखाते नजर आए। नगर निगम चुनाव में 19 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 23 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है। इन वार्डों में निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी भाजपा-कांग्रेस के जीत के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।
सबसे ज्यादा प्रत्याशी वार्ड नंबर 47 में मैदान में हैं। यहां कुल 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 9 निर्दलीय, भाजपा और कांग्रेस के एक-एक प्रत्याशी के अलावा आरएलपी और आम आदमी पार्टी के एक-एक प्रत्याशी शामिल हैं। जहां प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा रही, वहां चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। रिटर्निंग अधिकारी रामकिशोर मीणा के अनुसार, स्क्रुटनी के बाद 573 प्रत्याशी मैदान में थे। दो दिन में 188 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। बुधवार को 41 और गुरुवार को 147 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया।