राजस्थान: जोधपुर में पेड़ कटाई का विरोध करने पर छात्र नेता हिरासत में, पुलिस ने उठाकर थाने पहुंचाया

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में पेड़ कटाई का विरोध करना छात्र नेताओं और पर्यावरण प्रेमियों को भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची भगत की कोठी थाना पुलिस ने छात्र नेता एमएल चौधरी को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने पहुंचाया। पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ की कटाई को अवैध बताते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है।

20 साल से ज्यादा पुराने पेड़ को काटने पर जताया विरोध

दरअसल, विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में पेड़ काटे जाने की सूचना मिलने पर पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पेड़ कटाई का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि 20 साल से अधिक पुराने पेड़ को आखिर क्यों काटा जा रहा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों और ठेकेदारों से जब पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई तो उन्होंने अनुमति पत्र दिखाया।

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नए परिसर की अनुमति दिखाने पर बढ़ा विवाद

पर्यावरण प्रेमियों का आरोप था कि अधिकारियों और ठेकेदारों की ओर से दिखाई गई अनुमति विश्वविद्यालय के नए परिसर में पेड़ कटाई के लिए थी, जबकि पेड़ केंद्रीय कार्यालय परिसर में काटा जा रहा था। इस पर छात्र नेताओं और पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध शुरू कर दिया।

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पुलिस ने छात्र नेता को हिरासत में लिया

विरोध की सूचना पर भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र नेता एमएल चौधरी को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र नेता को पुलिसकर्मी उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ की कथित अवैध कटाई को लेकर थाने में लिखित रिपोर्ट दी है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है।