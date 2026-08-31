फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur–Delhi/Mumbai flight schedules revised Air India Express to take over operations from September 1

काम की खबर: जोधपुर से दिल्ली-मुंबई की उड़ानें बदलीं, 1 सितंबर से एयर इंडिया एक्सप्रेस संभालेगी संचालन

Mon, 31 Aug 2026 06:37 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 31 Aug 2026 06:37 PM IST
सार

1 सितंबर से जोधपुर हवाई अड्डे से दिल्ली और मुंबई की उड़ानों का संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस संभालेगी। एयर इंडिया ने इन मार्गों की बुकिंग बंद कर दी है। मुंबई की नई उड़ान शाम 5:35 बजे रवाना होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

विज्ञापन
Jodhpur–Delhi/Mumbai flight schedules revised Air India Express to take over operations from September 1
एयर इंडिया एयरलाइंस - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जोधपुर हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा फेरबदल हुआ है। 1 सितंबर से एयर इंडिया की जोधपुर-दिल्ली और जोधपुर-मुंबई उड़ानों का परिचालन बंद हो जाएगा। इन दोनों मार्गों पर अब एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने विमानों का संचालन संभालेगी। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से बुकिंग बंद कर दी है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दोनों शहरों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है।

विज्ञापन


एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए शेड्यूल में सबसे बड़ा बदलाव मुंबई जाने वाले विमान के समय में किया गया है। अब जोधपुर से मुंबई के लिए शाम 5:35 बजे उड़ान रवाना होगी, जिससे दिनभर शहर में कार्य निपटाकर शाम को मुंबई जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इससे पहले एयर इंडिया की मुंबई उड़ान दोपहर 1:25 बजे रवाना होकर 3:10 बजे पहुंचती थी। वहीं दिल्ली की उड़ान दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर शाम 4:55 बजे पहुंचती थी। शहर से एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा इंडिगो भी विमान सेवाएं दे रही है। जोधपुर से वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पुणे, बेंगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद सहित सात शहरों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है।
विज्ञापन


पढ़ें:  जिस सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द हुई, उसी सेंटर पर AIIMS CRE-5 के एग्जाम को लेकर बवाल; वजह क्या?
विज्ञापन
विज्ञापन


नए टर्मिनल की क्षमता
प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई को जोधपुर हवाई अड्डे के जिस नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया था, वहां से 12 जुलाई से नियमित विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं। 480 करोड़ रुपये की लागत से 37 एकड़ क्षेत्र में बना यह नया टर्मिनल पुराने भवन से छह गुना बड़ा है। यात्रियों की सहूलियत के लिए इसमें छह एयरोब्रिज, 20 चेक-इन काउंटर और तीन कन्वेयर बेल्ट तैयार किए गए हैं। नए एप्रन क्षेत्र में एक साथ 11 एयरबस ए321 तथा एक एटीआर-72 विमान खड़े करने की क्षमता है। वर्ष 2014 की तुलना में अब यहां यात्रियों की संख्या और विमानों की आवाजाही में दस गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed