हिमाचल के मंदिर में खौफनाक कदम: झालावाड़ के युवक ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान मौत; सुरक्षा पर उठे सवाल

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हिमाचल के देहरा पुलिस मंडल के अंतर्गत आने वाले ज्वालामुखी मंदिर के गर्भगृह के बाहर गुरुवार शाम करीब सात बजे यह घटना हुई। झालावाड़ बस स्टैंड क्षेत्र के निवासी गजानंद के पुत्र रामदास ने अचानक खुद को आग लगा ली। मंदिर परिसर में आग की लपटें उठते ही दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद मंदिर कर्मियों ने तत्काल पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक रामदास गंभीर रूप से झुलस चुका था। घटना के तुरंत बाद 108 एंबुलेंस बुलाई गई। एंबुलेंस चालक संजय और स्वास्थ्यकर्मी विवेक शर्मा गंभीर हालत में युवक को नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस कर्मियों को युवक ने बताया कि वह अकेले ही मां ज्वालामुखी के दर्शन करने आया था। अत्यधिक झुलस जाने के कारण उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी वह अपना नाम और पता बताने का प्रयास कर रहा था। इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। देहरा के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवक पेट्रोल लेकर मंदिर के अंदर कैसे पहुंचा और उसने इतना घातक कदम क्यों उठाया।ये भी पढ़ें-मृतक के चाचा प्रहलाद ने बताया कि रामदास वर्ष 2024 में पारिवारिक कलह के चलते झालावाड़ स्थित घर से लापता हो गया था। परिजन लगातार दो वर्ष से उसे तलाश रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसका मोबाइल फोन भी अक्सर बंद या व्यस्त रहता था। रामदास का विवाह रायपुर निवासी सलोनी से हुआ था। सलोनी झालावाड़ नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में उनका 12 वर्षीय पुत्र रुद्र है, जबकि उनकी एक बेटी का पूर्व में ही निधन हो चुका है। देर रात झालावाड़ कोतवाली पुलिस के माध्यम से परिजनों को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं।