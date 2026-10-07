'मेरी मौत के जिम्मेदार...': वीडियो परिजनों को भेजकर नहर में कूदा कांस्टेबल, पत्नी-ससुराल पर लगाए आरोप

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मृतक अनिरुद्ध सिंह बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी के निवासी थे। वह बाड़मेर से नेहड़ाई होते हुए अपनी कार से मोहनगढ़ स्थित नहर पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुबह एक वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा। वीडियो में कांस्टेबल ने कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले ही उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने प्रताड़ित होकर आत्महत्या का कदम उठाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उनके परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे थे। वीडियो देखकर घबराए परिजनों ने अनिरुद्ध सिंह को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल का उत्तर नहीं दिया।फोन नहीं उठाने पर अनिरुद्ध सिंह के छोटे भाई ने बाड़मेर कोतवाली की सहायता से उनके फोन की लोकेशन निकाली। लोकेशन मोहनगढ़ की मिलने पर रिश्तेदार सुबह करीब 9 बजे नहर के पास पहुंचे। नहर के किनारे कांस्टेबल की कार, मोबाइल फोन और जूते रखे मिले। इसके बाद तलाश करने पर करीब आधे घंटे बाद नहर से उनका शव बाहर निकाला गया। परिजनों ने मोहनगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की है।अनिरुद्ध सिंह के फुफेरे भाई और मोहनगढ़ निवासी विक्रम सिंह के अनुसार, अनिरुद्ध वर्ष 2008 में पुलिस में भर्ती हुए थे और तभी से सिरोही में पदस्थापित थे। वर्ष 2012 में उनका विवाह हुआ था और उनका आठ साल का एक बेटा है। विवाह के एक साल बाद से ही दंपती के बीच पारिवारिक विवाद शुरू हो गया था। पिछले करीब पांच साल से उनकी पत्नी मायके में रह रही थी। इसके बाद से ही पत्नी के परिजन कांस्टेबल और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। अनिरुद्ध सिंह मोहनगढ़ स्थित अपनी बुआ के घर आए हुए थे।ये भी पढ़ें-मामले में जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि सिरोही के आबूरोड थाने में तैनात कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह मोहनगढ़ में अपनी बुआ के घर आए हुए थे। उनका शव नहर में मिला है। पुलिस मौत के वास्तविक कारणों की पड़ताल कर रही है। परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।