राजस्थान का मौसम: नवंबर में भी गर्मी बरकरार, बाड़मेर में पारा 38 डिग्री पार; जानें जयपुर समेत 10 शहरों का हाल

राजस्थान में नवंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन सर्दी का असर अभी तेज नहीं हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण कई जिलों में गर्मी बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (IMD) के अनुसार, बुधवार 11 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है और मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।

प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी जयपुर में भी दिन का पारा 33 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रह सकता है।

विज्ञापन

जयपुर में दिन में तेज धूप, सुबह-शाम हल्की ठंडक

राजधानी जयपुर में बुधवार को आसमान साफ रहेगा और दिनभर धूप खिलने की संभावना है। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास होगा। शहर में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। फिलहाल जयपुर में लोगों को सुबह-शाम हल्की ठंडक और दिन में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी, पारा 38.3 डिग्री

पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का असर अभी काफी कमजोर है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह प्रदेश में सबसे अधिक है। जैसलमेर और जोधपुर में भी दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। तेज धूप के कारण दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि, रात के समय तापमान में कुछ गिरावट आने से हल्की राहत मिल रही है।

सीकर और माउंट आबू में सबसे ज्यादा ठंडक

प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तुलना में सीकर और माउंट आबू में सुबह-शाम ठंडक ज्यादा महसूस हो रही है। यहां न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सुबह और देर रात हल्की ठंड का अहसास हो रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है।

अगले एक सप्ताह कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि, 14 और 15 नवंबर के आसपास उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं। ऐसे में प्रदेशवासियों को कड़ाके की सर्दी के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।