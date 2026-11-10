जयपुर: गुप्त वृंदावन धाम में साकार हुआ मथुरा का वृंदावन, 21 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत की झांकी देख भक्त हुए निहाल

गोवर्धन पूजा के अवसर पर जयपुर स्थित गुप्त वृंदावन धाम में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान धाम में मथुरा के वृंदावन जैसा दिव्य दृश्य साकार हो उठा। गोवर्धन पर्वत की भव्य झांकी में भगवान श्रीकृष्ण को बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर पर्वत धारण किए हुए दर्शाया गया। यह दृश्य देखकर श्रद्धालु 'गिरिराज गोवर्धन की जय' के जयकारे लगाने लगे। पूरा धाम भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा।

गोवर्धन पूजा महोत्सव के दौरान 21 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत का पूजन किया गया। इसे भारत की पवित्र नदियों और तीर्थों के जल के साथ गाय के गोबर से तैयार किया गया था। इस अवसर पर भगवान श्रीश्री कृष्ण-बलराम का विशेष श्रृंगार किया गया। उत्सव की खास बात यह रही कि भक्तों ने स्वयं भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के पकवान तैयार किए। इसके बाद धाम में श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन किया गया।

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गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष अमितासना कृष्ण स्वामी ने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने महज सात वर्ष की आयु में अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत धारण किया था। भगवान ने इंद्र द्वारा भेजे गए प्रलयंकारी तूफान और मूसलाधार बारिश से सात दिनों तक अपने भक्तों की रक्षा की थी। इसी लीला की स्मृति में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है।