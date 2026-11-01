राजस्थान में आज कैसा रहेगा मौसम: दिन में धूप, रात में ठंडक; अगले दिनों का हाल जानें

राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर अब खत्म हो गया है। शनिवार से प्रदेश में मौसम साफ रहने लगा है। मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए अगले तीन से चार दिन तक आसमान साफ रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह के समय कुछ जिलों में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है।

शनिवार को जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में दिन के तापमान में दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान 30 डिग्री के नीचे रहा। दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है। सीकर के फतेहपुर में सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

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पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान ज्यादा

प्रदेश में शनिवार को सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में महसूस की गई। पिछले चार-पांच दिनों में यहां अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आई है, लेकिन दिन का पारा अब भी करीब 35 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे

दिन में धूप के कारण तापमान बढ़ने के बावजूद रातें ठंडी होने लगी हैं। बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, जालोर और डूंगरपुर को छोड़कर बाकी शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

फतेहपुर में रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री और माउंट आबू में 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में गिरावट के चलते सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ गया है।

जयपुर में तेज धूप, दिन के तापमान में पांच डिग्री की बढ़ोतरी

राजधानी जयपुर में शनिवार को आसमान साफ रहा और दिनभर तेज धूप निकली। यहां अधिकतम तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। धूप के कारण दिन में ठंड से राहत मिली।

जयपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम साफ रहने से फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और अगले तीन-चार दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।