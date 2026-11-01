राजस्थान: वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर 9.50 रुपये महंगा, घरेलू सिलिंडर के दाम स्थिर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 01 Nov 2026 11:36 AM IST
सार
पेट्रोलियम कंपनियों ने जयपुर में 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत 9.50 रुपये बढ़ाकर 2847 रुपये कर दी है। नई दरें एक नवंबर से लागू हैं। घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह 945.50 रुपये में उपलब्ध रहेगा।
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विस्तार
त्योहारों से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस(एलपीजी) की दरों की समीक्षा करने के बाद वाणिज्यिक गैस सिलिंडर की कीमतों में इजाफा किया है। देर रात से लागू हुईं नई दरों के तहत कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलिंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद जयपुर में आज से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर 2837.50 रुपये के बजाय अब 2847 रुपये में मिलेगा। हालांकि, कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के दाम पूरी तरह स्थिर रखे हैं।
घरेलू सिलिंडर के दाम रहे स्थिर
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाए हैं और इसकी नई दर सूची जारी कर दी है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक घरेलू उपयोग के सिलिंडर की कीमतों में कंपनियों ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस कारण घरेलू सिलिंडर आज भी बाजार में पुरानी दर यानी 945.50 रुपये में ही मिलेगा।
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हालिया महीनों में कीमतों की स्थिति
कॉमर्शियल सिलिंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार बदलाव देखा गया है। पिछले महीने अक्तूबर में भी कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलिंडर पर 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले सितंबर में भी कंपनियों द्वारा 10 रुपये की वृद्धि की गई थी। इसके विपरीत अगस्त महीने में कंपनियों ने सिलिंडर के दाम में 192 रुपये और जुलाई में 183.50 रुपये की बड़ी कमी की थी।
इस साल आठ बार बढ़ोतरी
इस साल वाणिज्यिक सिलिंडर पर कंपनियों ने अब तक सात बार से ज्यादा बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। जनवरी महीने में कंपनियों ने 111 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ाए थे। इसके बाद फरवरी में 49.50 रुपये, मार्च में 141.50 रुपये, अप्रैल में 195 रुपये, मई में 993 रुपये और जून में 42 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की गई थी।
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घरेलू सिलिंडर के दाम रहे स्थिर
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाए हैं और इसकी नई दर सूची जारी कर दी है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक घरेलू उपयोग के सिलिंडर की कीमतों में कंपनियों ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस कारण घरेलू सिलिंडर आज भी बाजार में पुरानी दर यानी 945.50 रुपये में ही मिलेगा।
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हालिया महीनों में कीमतों की स्थिति
कॉमर्शियल सिलिंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार बदलाव देखा गया है। पिछले महीने अक्तूबर में भी कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलिंडर पर 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले सितंबर में भी कंपनियों द्वारा 10 रुपये की वृद्धि की गई थी। इसके विपरीत अगस्त महीने में कंपनियों ने सिलिंडर के दाम में 192 रुपये और जुलाई में 183.50 रुपये की बड़ी कमी की थी।
इस साल आठ बार बढ़ोतरी
इस साल वाणिज्यिक सिलिंडर पर कंपनियों ने अब तक सात बार से ज्यादा बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। जनवरी महीने में कंपनियों ने 111 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ाए थे। इसके बाद फरवरी में 49.50 रुपये, मार्च में 141.50 रुपये, अप्रैल में 195 रुपये, मई में 993 रुपये और जून में 42 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की गई थी।