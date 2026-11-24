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उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ 'लॉंगनाथन' मामले से जुड़ी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए देश के सभी राज्यों के नगर निगमों को अदालती आदेशों के पालन में की गई कार्रवाई की अद्यतन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने इस महत्वपूर्ण मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य सरकारें अक्सर चुनावों के दौरान अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाती हैं। वोट प्राप्त करने के लिए अवैध निर्माणों को वैध करने के वादे किए जाते हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। अदालत ने कहा कि सरकार की ऐसी योजनाओं से भवन निर्माण नियमों और भू-उपयोग के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले आम नागरिकों के अधिकार और हित सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। जब नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करने वालों को सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाया जाता है, तो कानून का ईमानदारी से पालन करने वाला नागरिक स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है।न्यायालय ने देश भर के आवासीय इलाकों में तेजी से बढ़ रहे अनधिकृत निर्माण, भू-उपयोग परिवर्तन और नियमों के विरुद्ध धड़ल्ले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि यह व्यवस्था किस प्रकार चल रही है कि आज कोई भवन साधारण आवासीय मकान रहता है, अगले दिन वह होटल में परिवर्तित हो जाता है और तत्पश्चात् वहां अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लगती हैं। अदालत ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों का इस प्रकार अवैध रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाना अब किसी एक शहर अथवा राज्य विशेष की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।अदालत में बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी, अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी तथा देवेश यादव ने महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे। उन्होंने तर्क दिया कि जेडीए आयुक्त ने 10 सितंबर, 15 सितंबर और 15 नवंबर को प्रस्तुत अपने शपथ पत्रों में गोपालपुरा बाईपास पर चल रहे 134 अवैध कोचिंग सेंटरों को नोटिस देने, 57 कोचिंग सेंटरों को सील करने तथा शेष के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं ने यह भी उजागर किया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के प्रताप नगर में 350 करोड़ रुपये की भारी लागत से विशाल कोचिंग हब का निर्माण कराया है, परंतु वह केंद्र आज तक पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध निर्माणों और आवासीय भूमि के व्यावसायिक उपयोग जैसी विकट समस्याओं की सुनवाई संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि यह समस्या अब व्यापक रूप धारण कर चुकी है। अदालत ने तीखा सवाल उठाया कि आखिर वे कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके संरक्षण या मौन अनुमति के कारण ऐसे अवैध निर्माण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन करके अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए