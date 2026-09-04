राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून: आज-कल पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का अलर्ट, 6 सितंबर तक जारी रहेगा दौर

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में बने मौसमी सिस्टम के असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। जयपुर समेत कई जिलों में शुक्रवार सुबह से बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है।

मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। 6 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। इसके बाद 7 सितंबर से फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है।

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जयपुर में सुबह से बादल, बारिश के आसार

राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह मौसम बदला हुआ है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले दो दिन बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। ऐसे में जयपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है।

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भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में बारिश का असर

इससे पहले गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर में कई जगह तेज बारिश दर्ज की गई। कुछ इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के चलते कई जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। बादल और बारिश का असर रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली।

6 सितंबर तक मौसम में बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बारिश की गतिविधियां 6 सितंबर तक बनी रह सकती हैं। 4 और 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है, जबकि 6 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी 4 और 5 सितंबर को कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है, हालांकि यहां भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

बारिश के बाद तापमान में आएगी गिरावट

मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा। बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में कमी आने की संभावना है। इससे सितंबर की गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मानसून पूरी तरह विदा होने की स्थिति में नहीं है। पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने से एक बार फिर मानसून का असर मजबूत दिखाई दे रहा है।