राजस्थान में भारी बारिश का दौर, 24 जिलों में अलर्ट; झालावाड़ में 282 MM बारिश, बांधों के गेट खोले

राजस्थान में शुक्रवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मध्य भारत के ऊपर बने नए मौसम तंत्र के सक्रिय होने से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं। बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं कई जगह जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने से परेशानी भी हुई। मौसम विभाग ने 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दौसा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर समेत कई जिलों में सुबह से रुक-रुककर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर 6 सितंबर तक जारी रह सकता है। 4 और 5 सितंबर को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह भारी बारिश होने की संभावना है।

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झालावाड़ में 282 MM बारिश, पांच बांधों के गेट खुले

झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में 282 MM बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार दोपहर तक रुक-रुककर बारिश जारी रही। जलस्तर बढ़ने के बाद पांच बांधों के गेट खोलने पड़े। छापी बांध के चार गेट 4 मीटर तक खोले गए, जिनसे 10,870 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं कालीसिंध बांध का एक गेट 1.5 मीटर खोला गया है, जिससे 4,926 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है।

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सवाई माधोपुर में जलभराव, रणथंभौर की रपट बंद

सवाई माधोपुर शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण जलभराव हो गया। रणथंभौर में शेरपुर-खिलचीपुर रपट पर पानी जमा होने के कारण इसे सुबह बंद कर दिया गया। खंडार में भी जलभराव के कारण कुछ लोग घरों में फंस गए। बारिश के बाद रणथंभौर के जंगल में मौसमी झरने भी तेज बहने लगे। अमरेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित झरने में भी पानी का बहाव बढ़ गया।



भरतपुर में पेड़ के नीचे बैठे तीन लोगों पर गिरी बिजली

भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में शुक्रवार दोपहर बिजली गिरने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका बड़ा भाई सुनील गुर्जर (18) और केशरदेवी (60) झुलस गए। तीनों मवेशी चराने गए थे। बारिश से बचने के लिए वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिर गई। घायलों को पहले बयाना अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में भरतपुर रेफर किया गया।

बारां में बढ़ा नदी का जलस्तर, कोटपूतली में सड़कें जलमग्न

बारां में सुबह करीब 4 बजे से रुक-रुककर बारिश हो रही है। शाहाबाद क्षेत्र में सिरसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदियों और बरसाती नालों में भी पानी का बहाव बढ़ गया है कोटपूतली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं। जयपुर में सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि दोपहर में चारदीवारी के गंगापोल रोड पर तेज बारिश दर्ज की गई।

5 सितंबर को भरतपुर-कोटा संभाग में भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर और इस मौसम तंत्र से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटे में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ जगह मध्यम से भारी और अति भारी बारिश हुई। इस दौरान सवाई माधोपुर के खंडार में सबसे ज्यादा 130 MM बारिश दर्ज की गई। 5 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

6-7 सितंबर से बारिश में कमी आएगी

मौसम विभाग के मुताबिक 6 और 7 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। 8 सितंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां काफी कम होने की संभावना है।